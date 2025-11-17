以「國光女神」身分在演藝界打開知名度的梁云菲今（17）日驚爆尋短！所幸經由送醫急救，她目前暫無生命危險，也發布了自己躺在醫院觀察的畫面，提及此事寫道：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」表示身心疾病患者，真的很辛苦，希望世界多給一些愛與關心、耐心。
「國光女神」前額葉失能 與金剛一段情廣為人知
梁芸菲從《國光幫幫忙》的「國光女神」選拔崛起，直爽、敢說敢玩讓觀眾留下印象，但她近日才發文表示，近來總有種被抽空的感覺，大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，看了醫生也經過檢測，被發現前額葉整體活化量為14.8，落在重度憂鬱症的中等區間，沒想到幾天之後就尋短，幸好友人救回她一命。
她最新發文中寫道：「覺得撐不住時，請不要一個人承擔，看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」並附上生命線與安心專線的號碼，提供有需要的人們可以緊急求助。
過往梁云菲讓人印象深刻的是和金剛的一段感情，兩人交往快一年後分手，金剛4個月後就與小嫻擦出愛的火花，梁云菲也有了新的對象，2022年5月她公開認愛圈外男友小銨，還曾經一起出席KID（林柏昇）婚宴，沒想到去年10月彼此緣盡情了。
梁云菲人生經歷驚濤駭浪 曾經想不開尋短
在更早的人生中，梁云菲經歷過驚濤駭浪，曾在《單身行不行》節目中自曝曾因逃家住進男友家，被法醫爸爸靠關係請警察下通緝令，遭警察逮捕送去醫院檢查，竟然是要檢測有無在這段期間染上性病。梁云菲再度離家出走後坐監兩個月，出獄後又離家，再被抓進牢房，和一堆殺人未遂、販毒等真正的罪犯關在一起。
爸爸用這些極端手段來管教她，反讓她更加叛逆，繼續逃家，14歲時被不只一次被性侵，都不敢跟家人講，那時她就有過尋短的經驗，沒想到這麼多年後，再一次讓她感到無法再承受。
身心疾病患者需要愛心與耐心 KID留言為梁云菲打氣
梁云菲近日發文稱感受不到情緒，偶爾出門與朋友見面，雖然看起來正常也能微笑，但沒多久就覺得能量被完全耗盡，就醫後發現自己狀況與非典型憂鬱症的鬱期吻合，因此這一次想不開，應是身心疾病的影響。
而她在限時動態上發布連串圖文，先寫道：「第一次在醫院過院。」接著是在進食的樣子，表示：「吃的下，喝的飽。」至於住院的原因，她請大家別多問了，想保有隱私權，對於外界的關心就以「謝謝」回應。她最後也寫了4個字：「撿回來了。」網友們紛紛為她打氣，請她一定要好好的。KID也留言寫道：「白痴喔 衣服還沒拍～你最好好好的。」希望她能走出陰霾，重新過生活。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
