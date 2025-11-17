我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲的人生經歷過許多驚濤駭浪，很勇於做自己，當然也少不了酸民批評。（圖／摘自 IG@nanaliangbadgal)

▲金剛（左）跟梁云菲（右）曾經交往，一度被認為有可能結婚。（圖／摘自 IG@nanaliangbadgal)）

▲梁云菲發文解釋自己的最新狀況，並且希望外界給予身心症患者多一點耐心與愛心。（圖／摘自 IG@nanaliangbadgal)

▲梁云菲尋短目前已無性命危險，發布圖文讓外界知道她現在狀況還行。（圖／摘自 IG@nanaliangbadgal)

以「國光女神」身分在演藝界打開知名度的梁云菲今（17）日驚爆尋短！所幸經由送醫急救，她目前暫無生命危險，也發布了自己躺在醫院觀察的畫面，提及此事寫道：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」表示身心疾病患者，真的很辛苦，希望世界多給一些愛與關心、耐心。梁芸菲從《國光幫幫忙》的「國光女神」選拔崛起，直爽、敢說敢玩讓觀眾留下印象，但她近日才發文表示，近來總有種被抽空的感覺，大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，看了醫生也經過檢測，被發現前額葉整體活化量為14.8，落在重度憂鬱症的中等區間，沒想到幾天之後就尋短，幸好友人救回她一命。她最新發文中寫道：「覺得撐不住時，請不要一個人承擔，看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」並附上生命線與安心專線的號碼，提供有需要的人們可以緊急求助。過往梁云菲讓人印象深刻的是和金剛的一段感情，兩人交往快一年後分手，金剛4個月後就與小嫻擦出愛的火花，梁云菲也有了新的對象，2022年5月她公開認愛圈外男友小銨，還曾經一起出席KID（林柏昇）婚宴，沒想到去年10月彼此緣盡情了。在更早的人生中，梁云菲經歷過驚濤駭浪，曾在《單身行不行》節目中自曝曾因逃家住進男友家，被法醫爸爸靠關係請警察下通緝令，遭警察逮捕送去醫院檢查，竟然是要檢測有無在這段期間染上性病。梁云菲再度離家出走後坐監兩個月，出獄後又離家，再被抓進牢房，和一堆殺人未遂、販毒等真正的罪犯關在一起。爸爸用這些極端手段來管教她，反讓她更加叛逆，繼續逃家，14歲時被不只一次被性侵，都不敢跟家人講，那時她就有過尋短的經驗，沒想到這麼多年後，再一次讓她感到無法再承受。梁云菲近日發文稱感受不到情緒，偶爾出門與朋友見面，雖然看起來正常也能微笑，但沒多久就覺得能量被完全耗盡，就醫後發現自己狀況與非典型憂鬱症的鬱期吻合，因此這一次想不開，應是身心疾病的影響。而她在限時動態上發布連串圖文，先寫道：「第一次在醫院過院。」接著是在進食的樣子，表示：「吃的下，喝的飽。」至於住院的原因，她請大家別多問了，想保有隱私權，對於外界的關心就以「謝謝」回應。她最後也寫了4個字：「撿回來了。」網友們紛紛為她打氣，請她一定要好好的。KID也留言寫道：「白痴喔 衣服還沒拍～你最好好好的。」希望她能走出陰霾，重新過生活。