入秋最強冷空氣抵達台灣，今（17）日入夜開始逐步降溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，周三晚上至周四清晨（11月19日至11月20日）會是氣溫低點，最冷可能出現13度以下氣溫；此外，今起北台灣、宜蘭降雨增多，可能達大雨等級，雨勢將持續到周三後逐漸緩和，周四後各地恢復有陽光的穩定天氣。
今晚正式降溫 入夜不到20度
吳聖宇指出，今天東北季風剛開始影響，白天降溫的幅度不大，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫24至26度，台中以南、花東高溫仍有27至30度，南部30度以上，今晚降溫明顯，預估到明晨，中北部、東北部都市低溫19至20度，空曠地區17至19度，南部及花東都市地區低溫21至22度，空曠地區可能降到20度上下。
週三至周四最冷 跌破13度
吳聖宇提及，明天溫度會再降低，苗栗以北到宜蘭白天的高溫剩下19至20度，中部、花東23至26度，南部高溫仍有26至28度；明晚到周三清晨，中北部、東北部都市低溫將會降到16至17度，空曠地區13至15度，南部、花東都市低溫18至20度，空曠地區16至18度，降溫非常有感。
吳聖宇提醒，周三晚間到週四清晨溫度會降到低點，中北部、東北部都市只剩下15至16度，空曠地區降到13度以下，特別是有「輻射冷卻」作用的地方，務必要注意保暖，南部、花東都市17至19度，空曠地區15至17度，雖然台北低溫還未達到大陸冷氣團等級，但也可能相差不遠；各地周四後逐日回溫。
今明兩天雨下最多 北台灣有大雨
降雨方面，吳聖宇說明，今天苗栗以北到宜蘭的降雨逐漸增多，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭山區會有較多累積雨量，可能達大雨等級，降雨的範圍在西半部可能延伸到苗栗，東半部則會來到花蓮，南台灣、台東大致會是多雲或有陽光的天氣。
明天的水氣會慢慢減少，降雨範圍退回新竹以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮為主，明晚之後降雨會更進一步減少，降雨範圍繼續縮小到大台北、基隆北海岸、宜蘭，其它地區明天仍是較為穩定的天氣。
周三雨勢趨緩 好天氣維持到周末
吳聖宇指出，周三大台北、基隆北海岸、宜蘭雨量也明顯減少，只剩一些局部短暫陣雨，桃竹、花蓮多雲或陰，苗栗以南、台東維持多雲到晴；所以下雨的情況直到周三都會有，集中在北台灣、花蓮為主，比較沒有影響到中南部以及台東一帶的天氣。
吳聖宇補充，周四之後一直到週末，除了迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭仍有些局部短暫陣雨之外，其它地方大致都是有陽光的天氣，雖然華南可能有些中高層雲東移的機會，雲量會比較多，但下雨的機會都不高，影響有限。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
