我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今作客紐奧良，以124：106大勝鵜鶘，收下本季首次三連勝。儘管柯瑞（Stephen Curry）手感冰冷，全場僅得9分，但23歲後衛穆迪（Moses Moody）火力全開，轟進8記三分、砍下生涯新高32分，成為球隊致勝最大功臣。美媒更直言：「勇士正在見證湯普森（Klay Thompson）的傳人產生。」勇士開賽火力全開，穆迪在第一節仿佛「K湯附體」，單節飆中七記三分，攻下21分，帶領球隊以44：28強勢領先。他成為勇士史上、僅次於柯瑞與湯普森，第三位單節投進7顆三分的球員。全場比賽，穆迪三分球10投8中三分線、命中率高達66.7%，最終繳出32分、8三分的瘋狂數據，賽後更被美媒形容為「勇士真正的新花兄弟」。柯瑞此役遭到鵜鶘防守悍將瓊斯（Herb Jones）全場貼身壓制，僅11投2中，得到9分、5籃板、3助攻並出現4次失誤。但勇士角色球員全面挺身而出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）替補上陣貢獻19分；巴特勒（Jimmy Butler）拿下18分、10助攻；格林（Draymond Green）則交出8分、10籃板、6助攻，柯瑞也放心提前下場休息。「柯瑞和湯普森永遠是「水花兄弟」。他們一起打了11個賽季，並且在其中的大部分賽季裡都是NBA最好的兩名三分射手。」《運動畫刊》專欄作家Joey Akeley表示，湯普森在2024-25賽季前離開勇士隊時，許多人希望希爾德（Buddy Hield）將填補這一空缺，後者有過一些高光時刻，但Akeley認為他還不夠格，「如果你三分球命中率只有37%，你就不能被稱為「水花兄弟」。」穆迪本季的三分球命中率為41.9%，被視為球隊的「第三射手」，但如今Akeley確信他已經交出關鍵代表作。「他投進七記三分的那一刻，勇士正式迎來湯普森離隊後真正的接班人。」報導更指出，他三分命中率提升到45.3%，不只填補外線火力，也讓對手無法再只盯著柯瑞，完全改變勇士進攻體系。勇士全隊本場外線瘋狂輸出，56次出手命中24球，寫下本季新高。隨著球隊在客場連拿三勝，狀態逐步升溫。勇士接下來將前往奧蘭多挑戰魔術，持續尋求延續氣勢。