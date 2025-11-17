我是廣告 請繼續往下閱讀

杜蘭特加盟火箭僅用12場比賽，總得分就突破300分，刷新隊史紀錄，成為火箭最快達成此成就的球員，超越了此前由哈登保有的紀錄。

休士頓火箭今（17）日在主場歷經一場延長賽苦戰後，最終以117：113 艱難逆轉少了班切羅（Paolo Banchero）的奧蘭多魔術。憑藉著這場勝利，火箭豪取一波4連勝，而隊中超級球星杜蘭特（Kevin Durant）不僅成為贏球的頭號功臣，更在加盟火箭後短短時間內，超越了前隊友哈登（James Harden）創下的紀錄，登頂隊史第一人。證明了球隊火箭為他付出的「8換1」交易物超所值。本場比賽，火箭上半場一度落後魔術9分，但在杜蘭特與申京的帶領下，火箭逐步追回比分並將比賽拖入延長賽。關鍵時刻，杜蘭特招牌跳投命中，最終幫助球隊以117：113取得勝利。杜蘭特全場出戰45分鐘，24投13中，砍下全場最高35分，外加5籃板、6助攻、1火鍋，正負值+4，再次成為球隊取勝頭號功臣。憑藉這場比賽的出色表現，他也成為隊史最老的連續兩場砍下30+球員，並與申京聯手創下火箭歷史第5對單場至少30分、5籃板、5助攻的搭檔。休賽期時火箭用格林（Jalen Green）、布克斯（Dillon Brooks）、2025年首輪第10順位選秀權以及5個次輪選秀權（第59順位 + 2026年自家兩個次輪 + 2030年塞爾提克次輪 + 2031年自家次輪）大手筆換來杜蘭特。杜蘭特的到來，不僅為火箭帶來穩定的高水準得分輸出，更直接提升了球隊整體進攻效率。本賽季至今，杜蘭特的加盟讓讓火箭場均得分從上賽季的104分暴增至本賽季聯盟第二的124.8分，進攻效率高居聯盟第一，讓球隊從一支只能依靠防守贏球的球隊轉變為攻防俱佳的隊伍。火箭隊記Lachard Binkley評論道：「如果有人在休賽期質疑為37歲的杜蘭特支付8換1的代價，今天的比賽就是答案。這就是頂級終結者。」在場上，杜蘭特既能在外線造成威脅，也能吸引防守，為隊友創造空間。申京的內線能力則與杜蘭特形成完美互補，讓火箭的進攻更加多元。