日本熊害頻傳，隨著各地開始加強獵捕行動後，熊肉是否可以作為食材或靠著吃熊肉解決熊害，成為日本民眾議論的焦點。位在埼玉縣的一家野味料理店，因店內有著熊肉料理，近期名聲大噪，吸引越來越多觀光客慕名前來。店家也公開透露處理熊肉的方式和熊肉的優質部位。根據朝日電視台報導，隨著全國各地熊的目擊事件持續增加，野味料理店的顧客每天都座無虛席。食用捕殺熊肉來使熊群數量恢復健康的趨勢悄然興起。埼玉縣秩父市山區的野味料理餐廳「きのこの里 鈴加園」環境清幽，可以一邊欣賞楓葉景觀，一邊品嚐用自然的食材烹製的在地特色美食。店門口放著的熊標本格外吸睛，店內座無虛席。一名來自神奈川的20多歲遊客坦言，「因為看到與熊相關的新聞才注意到這家店，熊肉很少見，所以想親自品嘗」；還有來自中國女子已光顧這家店三次，她也喜歡吃熊肉；甚至有來自東京的男子開了三個多小時的車特別來到這家野味料理餐廳，就是為了一嚐熊肉，「牠一點異味都沒有，而且很容易入口。肉質鮮美，吃起來既新鮮又感到滿足。味道真是太棒了。現在我們不得不把熊殺死，與其讓牠就這樣結束生命，不如心懷感激地將牠吃進嘴裡。」熊害今年在日本各地每日都引發關注，秩父市也頻頻傳出熊出沒的消息，今年至今已有57起目擊事件，高於去年的37起。鈴加園餐廳專務鈴木公士自己就是獵人，他拿出了兩天前在餐廳附近用陷阱捕獲的一頭成年公熊的前腿肉，他透露，夏天的時候，熊的脂肪較少，顏色會偏粉紅色。而熊肉脂肪增厚的時候，就會變成漂亮的鮮紅色」。鈴加園餐廳店內主打的「石器燒套餐」，以熊肉、鹿肉與野豬肉拼盤為特色，再搭配川魚鹽燒與當地山野菜，一份約售5500日圓（約新台幣1100元）。身為獵人的鈴木坦言，「獵人的數量逐年減少，野生動物的數量卻在增加。沒有人維護山區，這也是熊下山到村莊的原因之一。如果我們不捕殺一定數量的熊和野豬，就很難恢復到合適的數量」；由於熊並不容易食用，所以熊被獵殺後，往往會被丟棄，鈴木認為這太浪費，他們的餐廳用熊骨熬湯，熊牙和熊爪可以做成飾品。幾乎沒有什麼會被丟掉的。他提到，熊肉只要把血放乾淨，就沒有腥味，味道會很鮮美。