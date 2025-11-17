「國光女神」梁云菲（Nana）今 （17）日一早在Instagram發文，坦承自己輕生獲救，目前仍在醫院休養。事實上，梁云菲罹患憂鬱症多年，近年鮮少出現在螢光幕上，曾透露不擅長存錢的她，還在今年6月自爆戶頭存款只剩5千，還連續吃兩天泡麵，為了創作夢想，不惜變賣名牌包，也要繼續堅持。
梁云菲曾在6月透露自己目前是「有多少花多少」的狀態，甚至連保險都沒有，「我從來不是一個擅長存款的人，剛好最近正值職場銜接期，收入跟之前相比可以說是天差地遠，我已經吃兩天泡麵了」。但梁云菲樂觀表示因為是在做喜歡做的事情，所以覺得數字不重要，不過因在藝術領域不小心運費搞錯，多花了4萬，讓她忍不住直呼：「好久沒感受到這麼『窮』的感覺」，並宣布將會販售自己珍藏的名牌包跟鞋子。
梁云菲曾自爆戶頭只剩5千：從沒感覺這麼富有
而之後，梁云菲又自爆戶頭只剩5千，「但我從來沒感覺這麼富有過。富有勇氣、富有選擇的自由、富有為了夢想堅持到底的決心」，表示寧願放棄證明過成功的名牌包，「也不願放棄讓自己再次熱血的創作舞台」。但充滿夢想又樂觀追夢的她，在本月14日發文透露，找醫師檢查後發現罹患非典型憂鬱症，前額葉功能低下導致大腦效率下降，精神能量容易耗盡，已經嚴重影響她的生活。
梁云菲輕生獲救 曝光醫院近況報平安
好在梁云菲輕生後獲救，目前暫無生命危險，她也在IG發布自己躺在醫院的畫面，提及此事寫道：「或許還活著，是我的人生還有使命吧」，表示身心疾病患者，真的很辛苦，希望世界多給一些愛與關心、耐心。
除此之外，她也發布多個圖文報平安，「第一次在醫院過院」，接著是進食的樣子，表示：「吃的下，喝的飽」。至於住院的原因，她請大家別多問了，想保有隱私權，對於外界的關心就以「謝謝」回應。她最後也寫了4個字：「撿回來了」。網友們紛紛為她打氣，請她一定要好好的。
資料來源：梁云菲IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
