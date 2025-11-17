我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿隊長林立今（17）日出席UBL大專棒球聯賽開賽記者會，談到日前去機場送前任總教練古久保健二最後一程，林立表示，關於教練團異動，他相信球團後續會對外說明，他認為現階段就是準備好自己，「再多抱怨也沒有用，相信後續球團會說明異動，我們只知道阿公被換掉，但不知道換誰，等球團通知。」桃猿前任總教練古久保健二今年率隊奪下台灣大賽冠軍，為隊史第8座、集團史首冠，寫下年度第3的「下剋上」驚奇。不過古久保季末卻未獲球團續約，消息一出震驚球界。許多選手得知換帥的消息後難以接受，接連在個人社群寫下對古久保的感謝。古久保15日返回日本，桃猿眾將也自組「送機團」，驚喜現身替古久保送機，且留下彌足珍貴的大合照。林立今日談到送機一事，他笑說，「基於他是帶過我的教練，他要回日本了，也不知道下次何時才能再見，所以就把握時間送他一程。」對於球隊換帥的決定，林立說，「就像是阿公（古久保）說的，1年1簽後不續約是球隊的選擇，換做是球員也是一樣，再多抱怨也沒有用。相信後續球團會說明異動，我們只知道阿公被換掉，但不知道換誰，等球團通知。」林立直言，身為選手，現階段就是專心準備好自己，「教練或選手的異動，就等球團公布，我們唯一能做的，就是把明年的表現準備好。」至於外界關心的合約進度，林立僅表示經紀團隊仍持續與球隊交涉，「單年、複數年（合約）都有可能，看經紀人怎麼溝通，這都不是壞事。我明年就是自由球員，留在同一隊不是壞事，有沒有更好的結果，就交由經紀人處理。」