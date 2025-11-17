台北捷運板南線（藍線）近期載客數明顯增加，不少乘客都遇到擠不上捷運的狀況。對此，一名網友細數，原來板南線這周要疏運新北耶誕城、SOGO週年慶、Super Junior演唱會等將近10個大型活動的人潮，貼文曝光後，讓一票通勤族欲哭無淚直呼：「真的是要擠到瘋。」
北捷藍線擠爆！塞進6個大型活動人潮 通勤族崩潰
一名網友在Threads上發文，表示她平常都搭乘藍線通勤，這幾天突然醒悟，原來板南線這周要同時載新北耶誕城、台北玩具展、SOGO週年慶、亞洲手創展、Super Junior演唱會、國際酒展等大型活動的人潮，讓她幽默直呼：「難怪整車人的臉上都寫著『不要再考驗我了』。」
貼文曝光後，釣出一票網友補充，其實還有好幾個活動正在同時進行當中，「還有信義A9的鬼滅百景展」、「國父紀念館還有島國禮作，400多攤的大型市集」、「還有山下智久這禮拜六在LegacyTera在昆陽站或南港站」、「還有信義耶誕，外加南港展覽館有國際咖啡、展酒展、茶展，藍線已哀號，府中站跟土城站在哭泣」。
也有同為藍線乘客的通勤族淚喊，「難怪板南線總是滿載」、「這周藍線本線表示：我承受的太多了」、「藍線通勤人覺得要瘋掉了」、「身為每天搭板南線上下班的藍線人+板橋人，深深覺得耶誕城就是個地獄。晚上10:30出門上班，捷運還沒有位置可以坐，好悲催欸」、「到底要搭捷運還是騎車，看到我都怕了」。
北捷出手改板南線車廂！「空間優化列車」4大優化曝
事實上，北捷近日才新增板南線第7部「空間優化列車」，目前已上線載客，「空間優化列車」有4大改變，包含移除中央立柱、座位數減少、手拉環調降約6公分以及新增車門親子友善區，藉此讓捷運內部空間變大，可載上更多乘客。
除此之外，板南線平日上午尖峰時段，亞東醫院站往南港展覽館方向的「2分鐘最密班距」啟動時間，將由原本的8時提前至7時30分開始。兩者策略同時運行，預計可提升約2000人運能，若未來板南線全車隊全面更新為「空間優化列車」，平日上午的運能增幅還可望上看3000人次。
