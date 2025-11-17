「國光女神」梁云菲（Nana）今 （17）日一早發文坦承自己輕生獲救，並一連發出多張圖文向外界報平安。不過竟有網友質疑她是為了賺流量，讓她氣到親上火線反駁，在Threads發文怒批酸民能力不足窮酸一生，表示：「誰會爲了流量選擇用自己的生命做賭注」，還怒喊：「已經離開演藝圈了還不夠嗎！」
梁云菲在今日透露輕生獲救的消息，讓粉絲都非常擔心她的狀態，而梁云菲也發出多張在醫院的狀況報平安，才讓外界稍稍放心。不料竟有人質疑她此舉是為了賺流量，讓她忍無可忍在Threads發文怒批：「誰會爲了流量選擇用自己的生命做賭注，我一點也不想被新聞報，已經離開演藝圈了還不夠嗎！難道連用IG抒發自己的心情權利都沒了嗎？」
梁云菲怒嗆網友 粉絲為她打氣：不要管別人怎麼說
梁云菲接著憤怒表示自己在醫院觀察第2天，打了10幾包點滴，「還要看到臉書那些活在底層的人在靠X，再虛弱也用不著你們批評」。除此之外，她指出有人說她過很爽，整天都出國發美照，讓她忍不住反嗆：「不想想或許是自己能力不足窮酸一生，還有説可惜我沒死的，怎麼自殺未遂還敢發？就算我死了，還是一樣被罵説活該吧！自殺是你家人的話，希望你們也能保持一樣態度」。
不少粉絲看到後，紛紛為梁云菲打氣，「妳是一個很棒的人！很享受自己的生活，妳的文字也在陪伴我。謝謝妳一直在！」、「不要管別人怎麼說，妳存在就是美好，妳只要好好做自己好好照顧自己就好，妳真的很棒很棒」、「別為了不必要的一切生氣，讓自己多點休息，早點康復才是真的」、「妳很棒 加油，因為有妳的經歷，我也認識了非典型憂鬱！對我來說妳是很棒的藝術家」等。
梁云菲輕生獲救報平安 喊話多關心身心疾病患者
梁云菲今日透露輕生獲救，並發布自己躺在醫院的畫面，寫道：「或許還活著，是我的人生還有使命吧」，表示身心疾病患者，真的很辛苦，希望世界多給一些愛與關心、耐心。除此之外，她也發布多個圖文報平安，「第一次在醫院過院」、「吃的下，喝的飽」。至於住院的原因，她請大家別多問了，想保有隱私權，對於外界的關心就以「謝謝」回應。
資料來源：梁云菲Threads
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
