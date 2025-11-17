統一7-ELEVEn獅今（17）日宣布埼玉西武獅取得主砲林安可的議約權，若最終敲定，他將成為西武隊史第10位台灣球員，也是繼2018年王柏融後，中職少數以入札制度挑戰日職的野手。當年王柏融與日本火腿隊簽下3年、總值400萬美元的合約。在《日刊體育》報導林安可即將挑戰日職的消息時，也讓許多日本球迷想起王柏融、吳念庭等曾經旅日的球員。
西武獅鎖定左打長砲 林安可也堅定想旅外
林安可自2019年加入獅隊以來，是球隊最具代表性的重砲之一。7個球季累積112轟、399分打點，生涯打擊率達2成87。本季雖然一度受傷勢困擾，仍繳出105支安打、23支全壘打、73分打點與3成18的打擊率，展現亮眼火力。他在本月3日正式宣告行使旅外資格，日媒也曾多次報導，西武獅為補強左打長打火力，對他高度關注。
日本球迷期待與擔心並存 台灣野手旅日成敗難料
日本球迷對於這樁可能的補強案抱持不同看法。《日刊體育》相關報導下方引來不少日本球迷討論，有球迷提到前西武球員吳念庭今年在中職拿下打擊王，但當年在西武的打擊率僅約2成3，認為「台灣野手能否適應日職仍有待觀察」。
也有球迷聯想到王柏融的經驗，認為他在台灣時宛如「無敵強打」，但來到日職後卻有巨大落差，5年只打出15轟，難免為林安可的發展感到擔憂。
此外，少數球迷開始質疑西武此時的補強方向，認為若是火腿或歐力士等進攻火力充足、資源較多的球團簽下林安可較能理解，但對於一支打擊率墊底的球隊來說，這不是他們應該做的增援。當然，仍有不少西武球迷期待他的加入，但態度依然偏保守，「如果他在日本能維持台灣成績的五、六成就已經很不錯了，別抱太大期望。」
資料來源：《日刊體育》
