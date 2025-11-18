我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅主砲林安可日前宣布旅外，確定由NPB日本職棒埼玉西武獅取得議約權，若最終如願延攬到林安可加入，其具備破壞力的長打潛力、以及左打特性，對於嚴重缺乏強力左打的西武獅而言，林安可就是補足棒次缺陷上的首選。西武獅近年打擊成為弱項，本季更是看不到當年山賊打線的強勢表現，整季團隊僅攻下410分、團隊打擊率2成32，2項數據都在太平洋聯盟墊底，放眼全聯盟也僅勝過中央聯盟的中日龍，全壘打則是80支位列洋聯倒數第3。西武獅近年野手陣容逐漸年輕化，尤其是外野方面，本季3名出賽場次最多外野手分別是渡部聖弥、西川愛也與長谷川信哉，3人平均年齡僅24歲，且打擊特性相似，都是守備優先、非主要追求長打的長槍打者，3人中全壘打數最高的渡部聖弥，整季出賽109場12轟。相較各隊皆有外野砲手情況下，西武獅外野陣容功能性單一、不具備長打威脅也成為一大劣勢，林安可到來後正好補上外野火力的期待值。另一方面，西武獅主力打者多半為右打，除季中曾擔任開路先鋒的西川愛也外，主砲Tyler Nevin、渡部聖弥、長谷川信哉、老牌球星外崎修汰、主戰捕手古賀悠斗皆為右打，當家游擊手源田壯亮雖是左打，但本季打擊率跌落至生涯新低2成09，在攻擊端無法有太多貢獻，林安可正是隊中少數左打。至於守備部分，本季外野3位年輕人皆以守備見長，西川愛也甚至拿到生涯首座金手套獎肯定，維持現有外野陣容，林安可打DH出發是可行性最高選項，且就算守備非長處，但林安可到來，確實提供給教練團更靈活調度空間。在這樣的情況下，林安可若能順利兌現期待，扛下中心棒次幾乎只是時間早晚問題，目標與本季擔任最多4棒的洋砲Tyler Nevin組成雙砲管，成為西武獅最仰賴的攻堅箭頭。出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）