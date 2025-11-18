我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅超級強打林安可，球季結束後宣布申請旅外球員資格獲准，昨日傳出由日本職業棒球（NPB）埼玉西武獅取得議約權，不少日媒都有推出專文報導，《Sponichi Annex》除介紹林安可是來自台灣統一獅的強打者，更專文回顧林安可12強在東京巨蛋面對日本時，扛出的轟天陽春彈。文中提到，林安可是台灣近年來具代表性的強打好手，今年中職出賽90場、打擊率為3成18、23轟與73分打點，並提到林安可於2020年曾以32轟、99分打點拿到該年度全壘打、打點雙冠王。此外，日媒也聚焦在林安可於去年世界棒球12強賽，複賽面對日本時，從千葉羅德強力後援横山陸人手中，敲出右外野超遠全壘打，西武獅球隊總經理廣池浩二在7日也曾評論道，「林安可揮棒速度很快，很具有觀賞性。」該戰林安可於九局上，中華隊5：9落後情況下登場，面對横山陸人投出的153公里偏高速球，一棒將球扛出東京巨蛋右外野最深遠處，根據數據顯示，該支全壘打擊球初速達到112英里、飛行距離則為443英尺。西武獅今年在太平洋聯盟排名第5，火力低迷是主要原因，團隊整季僅攻下410分、打擊率2成32都在洋聯墊底，日媒提到，若林安可加入，可以期待他成為提升球隊得分能力的關鍵球員。出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）