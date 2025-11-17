我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王柏融是中職首位入札成功的球員，曾效力日本火腿隊5年。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

統一7-ELEVEn獅今（17）日宣布，日本職業棒球（NPB）埼玉西武獅隊取得林安可旅外議約權，若談約順利，林安可有望成為歷史上第3位轉戰日職舞台的中職野手。陳文賓僅在一軍留下4打數，王柏融單季最多9轟，林安可此次若成功旅日，將挑戰首位在日職單季敲出雙位數全壘打的「中職產台砲」。回顧中職過去36年，成功由中職轉戰日職的野手僅2人，分別是陳文賓以及王柏融。2002年球季，陳文賓以26轟奪下年度全壘打王，其長打能力被福岡大榮鷹隊所看上，大榮隊以二軍捕手笹川隆向中信鯨交易陳文賓，達成台、日職棒間的首起跨國交易案。不過陳文賓赴日後，出賽機會不多，僅留下一軍出賽2場，4打數無安打、1次三振的成績，季末遭到大榮隊釋出，重回中職發展。2018年球季末，Lamigo桃猿「大王」王柏融宣布行使旅外資格，並且由北海道日本火腿鬥士隊取得議約權，雙方簽下3年總額400萬美金的合約，王柏融成為中職透過「入札制度」成功旅外第1人。王柏融旅日5年，打擊成績未完全綻放，留下一軍出賽270場，敲出169安、15轟、97分打點，生涯打擊率2成35，去年返回台灣，回歸中職舞台。二戰後能踏上日職舞台的台灣野手並不多，成為球隊要角的選手更是屈指可數，僅陳大豐、林威助、陽岱鋼以及吳念庭，但4人皆具有「野球留學」的背景，受過日式棒球的薰陶。林安可此次成功旅日，不僅是第3位赴日發展的中職野手，更要挑戰首位在日職舞台敲出雙位數全壘打的「中職產台砲」。