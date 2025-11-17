我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅主砲林安可「入札」進度進入最後階段，獅隊預計今（17）日傍晚會公布取得議約權的球隊，據了解，日本職業棒球（NPB）埼玉西武獅隊高機率得標，且合約總額近400 萬美元（約6.1億日幣、約1.2億新台幣）。林安可有望成為西武隊史上第10位台灣球員，中職前一位透過「入札制度」挑戰日職的野手是2018年的王柏融，當年他與日本火腿隊簽下3年總額400萬美金（當時約4.5億日圓、1.25億台幣）合約。林安可2019年加入獅隊，7年間敲出112轟，替獅隊打下399分打點，生涯打擊率2成87。本季雖受傷勢影響，仍敲出105安、23轟、73分打點，打擊率3成18，是獅隊倚賴的攻擊重心。林安可在11月3日宣告行使旅外球員資格，日媒曾報導，西武隊為補強左打砲，對林安可非常有興趣。據了解，林安可轉戰西武隊後，年薪有望達到100萬美元（約1.5億日幣、3100萬新台幣），且有機會簽下3年合約，若加上入札金，推算總金額近400萬美元。中職前一位透過「入札制度」挑戰日職的野手是2018年的王柏融，當年他與日本火腿隊簽下3年總額400萬美金（當時約4.5億日圓、1.25億台幣）合約。