NBA湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）接近回歸，球隊最重要的課題之一是如何在不削弱里夫斯（Austin Reaves）爆發性表現的情況下，重新調整球隊攻防定位。NBA美國職籃（National Basketball Association）名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）在最新一集《The Big Podcast with Shaq》中直言，里夫斯可能在詹姆斯回歸後大幅限縮角色，且回到角落的位置，引發廣大討論。
詹姆斯因坐骨神經傷勢休戰超過一個月，湖人在他缺陣期間繳出8勝4敗佳績，里夫斯甚至打出生涯代表作，場均28.3分、8.3助攻、5.1籃板，命中率47%，全方位數據與球權掌控能力皆大幅提升。
不過歐尼爾指出，這一切恐怕在詹姆斯回歸後回到現實：「他能打，但大哥回來，一切會改變。用街頭話講：老大入獄時，你掌權；但他一回家，一切恢復原本秩序。」
歐尼爾更補上一句直白評論：「我替里夫斯覺得可惜，他現在看起來很棒、打得很好，但等全員回歸，他可能又得回去站在角落，等著投最後一秒的三分球。」此番言論也讓湖人球迷議論不斷，也把焦點放回湖人始終無法解決的球權分配問題上。
里夫斯數據暴漲不是巧合 但面對詹姆斯「身份不同」
從里夫斯的數據變化，更能看出歐尼爾的擔憂並非空穴來風：生涯平均（至上季前），14.5分、4.3助攻、3.8籃板、投籃48.1%；2024-25完整球季則繳出20.2分、5.8助攻、4.5籃板、投籃46%的場均成績單。而本季無詹姆斯上陣9場，成績暴漲至28.3分、8.3助攻、5.1籃板、投籃47%。
在缺少詹姆斯與東契奇（Luka Doncic）部分比賽的情況下，里夫斯展現了真正能主導比賽的能力。他在這9場比賽帶隊取得6勝3敗，以球場領導者的身分真正撐起湖人。
但詹姆斯的地位仍不可撼動，里夫斯的使用率自然會受到影響。歐尼爾指出，與其說里夫斯表現不夠資格維持球權，不如說：「在詹姆斯身邊，沒有人能保有同等比重的主導權。」
湖人能否找到平衡點？考驗詹姆斯與里夫斯的成熟度
里夫斯角色是否會被壓縮？歐尼爾說得直接、甚至殘酷，但也是這支湖人多年來一直面臨的核心問題之一。然而，文章同時指出，里夫斯已不再是新人，他的成熟度足以與詹姆斯並肩配置球權。
美國媒體也分析，詹姆斯回歸後，湖人重要課題是不讓里夫斯失去節奏，同時又維持詹姆斯的高效進攻啟動點。若雙方都願意為勝利略微犧牲球權，而不是陷入「誰持球、誰等待」的惡性循環，那湖人仍有機會打造更具流動性的攻擊體系。
最終，外界普遍認為，湖人若真正想衝擊西區前段班，不能讓里夫斯回到單純的「角落射手」。尤其在詹姆斯第23季賽場可能逐漸負荷下降的情況下，如何讓里夫斯保持球權與信心，將是湖人能否突破現況的關鍵。
