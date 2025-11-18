里夫斯可能在詹姆斯回歸後大幅限縮角色，且回到角落的位置

▲三核心Luka Doncic、LeBron James與Austin Reaves如何分配球權，考驗教練團智慧。（圖／美聯社／達志影像）

在缺少詹姆斯與東契奇（Luka Doncic）部分比賽的情況下，里夫斯展現了真正能主導比賽的能力。他在這9場比賽帶隊取得6勝3敗，以球場領導者的身分真正撐起湖人。

▲湖人雙槍唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都展現兇猛火力。（圖／美聯社／達志影像）

NBA湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）接近回歸，球隊最重要的課題之一是如何在不削弱里夫斯（Austin Reaves）爆發性表現的情況下，重新調整球隊攻防定位。詹姆斯因坐骨神經傷勢休戰超過一個月，湖人在他缺陣期間繳出8勝4敗佳績，里歐尼爾更補上一句直白評論：此番言論也讓湖人球迷議論不斷，也把焦點放回湖人始終無法解決的球權分配問題上。從里夫斯的數據變化，更能看出歐尼爾的擔憂並非空穴來風：生涯平均（至上季前），14.5分、4.3助攻、3.8籃板、投籃48.1%；2024-25完整球季則繳出20.2分、5.8助攻、4.5籃板、投籃46%的場均成績單。而本季無詹姆斯上陣9場，成績暴漲至28.3分、8.3助攻、5.1籃板、投籃47%。但詹姆斯的地位仍不可撼動，里夫斯的使用率自然會受到影響。歐尼爾指出，與其說里夫斯表現不夠資格維持球權，不如說：「在詹姆斯身邊，沒有人能保有同等比重的主導權。」里夫斯角色是否會被壓縮？歐尼爾說得直接、甚至殘酷，但也是這支湖人多年來一直面臨的核心問題之一。然而，文章同時指出，里夫斯已不再是新人，他的成熟度足以與詹姆斯並肩配置球權。美國媒體也分析，詹姆斯回歸後，湖人重要課題是不讓里夫斯失去節奏，同時又維持詹姆斯的高效進攻啟動點。若雙方都願意為勝利略微犧牲球權，而不是陷入「誰持球、誰等待」的惡性循環，那湖人仍有機會打造更具流動性的攻擊體系。最終，外界普遍認為，湖人若真正想衝擊西區前段班，不能讓里夫斯回到單純的「角落射手」。尤其在詹姆斯第23季賽場可能逐漸負荷下降的情況下，如何讓里夫斯保持球權與信心，將是湖人能否突破現況的關鍵。