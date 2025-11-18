NBA洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）近況火熱，面對紐奧良鵜鶘與密爾瓦基公鹿豪取二連勝，東契奇（Luka Doncic）依舊是焦點，但真正讓球隊攻守全面升級的關鍵之一，是艾頓（Deandre Ayton）逐漸打出價值，連兩戰攻下20分、兩場合計26籃板，展現昔日NBA美國職籃（National Basketball Association）狀元的統治力，而他也透露，逐漸進化的關鍵是日前湖人遭雷霆打爆，感覺到羞辱感。
艾頓在戰勝公鹿後於Instagram留下：「傷痛讓我變得更聰明，苦痛成為我的力量。」道出他從被質疑到重新站起的心境，也讓本季外界對他加盟湖人的懷疑聲音開始反轉。
關鍵兩戰連砍20分 艾頓：從被質疑的動力中找回自我
湖人休賽季以兩年1660萬美元簽下艾頓時，外界普遍認為這是一筆「高風險」簽約，尤其他在鳳凰城太陽與波特蘭拓荒者後期的「懶散」形象備受批評。但艾頓在湖人展現的，是截然不同的態度。
對公鹿一戰，他攻下20分、10籃板、2抄截、1阻攻，完勝對位中鋒特納，全方位壓制展現身材及技巧優勢。而在前一晚對鵜鶘，他更11中10，拿下20分、16籃板，外帶2助攻、2抄截、1火鍋，完全主宰禁區。
艾頓表示，這兩場比賽的爆發，其實源於湖人121：92慘敗給奧克拉荷馬雷霆後的羞辱感，「那場失利喚醒了我們，也喚醒了我。」
隊友奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）更盛讚艾頓對鵜鶘的表現是「怪物級」，並強調這就是球隊期待他的樣子。
從落寞到重生 艾頓告別過去、迎接湖人新身份
艾頓自知自己的名聲受損，因此加盟湖人後就公開表示「不會再浪費任何機會」。他曾把自己形容成「受傷的野獸」，明白這可能是他在NBA的最後翻身舞台，而如今他正用表現證明自己不是被放棄的那個人。
雖然本季仍有零星低潮，但他贏下多數先發中鋒對位，不僅沒有如批評者所預期般成為負擔，反而成為湖人禁區攻防的重要拼圖。
湖人目前以10勝4敗位居西區第四，更驚人的是詹姆斯（LeBron James）本季一場未打。詹姆斯因坐骨神經問題缺席開季，但預計將在週二對猶他爵士的比賽迎來賽季首秀。湖人能在他缺陣期間打出10勝4敗的成績，東契奇、艾頓與里夫斯的組合功不可沒。
消息來源：ESPN
更多NBA相關新聞：
NBA評論／湖人一哥詹姆斯回歸！本季大爆發後衛里夫斯將滾回角落
NBA／灰狼為愛德華茲開設「哈登買犯」課程！希望追上SGA得分能力
NBA／湯普森不滿女友被嗆！重砲回擊貝佛利 球評也痛批：踩線了
