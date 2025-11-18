我是廣告 請繼續往下閱讀

艾頓在戰勝公鹿後於Instagram留下：「傷痛讓我變得更聰明，苦痛成為我的力量。」道出他從被質疑到重新站起的心境，也讓本季外界對他加盟湖人的懷疑聲音開始反轉。

艾頓表示，這兩場比賽的爆發，其實源於湖人121：92慘敗給奧克拉荷馬雷霆後的羞辱感，「那場失利喚醒了我們，也喚醒了我。」

▲Deandre Ayton找會動力，有望迎接觸底反彈的球季。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）近況火熱，面對紐奧良鵜鶘與密爾瓦基公鹿豪取二連勝，東契奇（Luka Doncic）依舊是焦點，但真正讓球隊攻守全面升級的關鍵之一，是湖人休賽季以兩年1660萬美元簽下艾頓時，對公鹿一戰，他攻下20分、10籃板、2抄截、1阻攻，完勝對位中鋒特納，全方位壓制展現身材及技巧優勢。而在前一晚對鵜鶘，他更11中10，拿下20分、16籃板，外帶2助攻、2抄截、1火鍋，完全主宰禁區。隊友奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）更盛讚艾頓對鵜鶘的表現是「怪物級」，並強調這就是球隊期待他的樣子。艾頓自知自己的名聲受損，因此加盟湖人後就公開表示「不會再浪費任何機會」。他曾把自己形容成「受傷的野獸」，明白這可能是他在NBA的最後翻身舞台，而如今他正用表現證明自己不是被放棄的那個人。雖然本季仍有零星低潮，但他贏下多數先發中鋒對位，不僅沒有如批評者所預期般成為負擔，反而成為湖人禁區攻防的重要拼圖。湖人目前以10勝4敗位居西區第四，更驚人的是詹姆斯（LeBron James）本季一場未打。詹姆斯因坐骨神經問題缺席開季，但預計將在週二對猶他爵士的比賽迎來賽季首秀。湖人能在他缺陣期間打出10勝4敗的成績，東契奇、艾頓與里夫斯的組合功不可沒。