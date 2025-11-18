我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺開季雖然打出亮眼成績，但近期深受傷病困擾，其中陣中頭牌球星文班亞馬（Victor Wembanyama）將因左小腿拉傷將缺陣數週。根據美媒報導，這位21歲的明星中鋒預計將在2至3週後再接受評估，目前詳細的回歸時程還尚未有定案。文班亞馬是在上週對金州勇士的比賽後向球隊醫療團隊回報左小腿緊繃感，儘管他完成該場比賽，隔日MRI檢查卻顯示為小腿拉傷，需進行一段時間的休養與復原。消息人士指出，馬刺近年對小腿傷勢特別謹慎，主要是因此類傷勢若處理不當，可能增加阿基里斯腱受傷風險。本季文班亞馬表現亮眼，以場均26.2分為馬刺陣中得分王，同時以10.9個籃板及3.6次阻攻高居聯盟之首。他上季因肩部血栓問題僅出賽46場，最終提前報銷，但經手術治療後未留下長期後遺症。儘管開季不斷面臨傷兵潮，馬刺仍打出9勝4敗、近十年最佳開季成績。馬刺本季的傷病問題不僅止於文班亞馬，榜眼哈波（Dylan Harper）同樣因小腿拉傷缺陣，預計將於感恩節後歸隊；他目前已脫離保護靴並持續進行復健。年度最佳新秀卡索（Stephon Castle）也因左髖屈肌緊繃，將缺席明（19）日對孟菲斯灰熊的比賽，而後衛麥克拉夫林（Jordan McLaughlin）則因腿筋緊繃持續養傷，使馬刺後場深度短缺。此外，中鋒康奈特（Luke Kornet）本季第2戰後意外出現腳踝與肩部傷勢，曾因而缺席7場比賽，福克斯（De’Aaron Fox）則因傷錯過開季前8場比賽。前鋒索漢（Jeremy Sochan）、中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk）與射手沃特斯（Lindy Waters III）也在季初因傷缺陣。