2026年世界盃足球賽將於明年6月開踢，近期資格賽的晉級國家也陸續出爐，其中奪下4次世界盃冠軍的歐洲傳統強權德國，在今（18）日歐洲區資格賽最後一戰中火力全開以6：0擊敗斯洛伐克，不僅成功復仇小組首回合的失利，更以小組第一之姿鎖定2026年世界盃門票，隊史第21次晉級會內賽。本場比賽德國只需一場平局即能確保自動晉級，但開賽後展現強烈求勝企圖，上半場便徹底控制節奏。近期狀態火燙的前鋒沃爾泰邁德（Nick Woltemade）延續上一戰梅開二度的氣勢，第18分鐘接獲隊長基米希（Joshua Kimmich）精準傳中，以強力頭槌破門先馳得點。第29分鐘，格納布里（Serge Gnabry）接應哥雷茨卡（Leon Goretzka）穿越球冷靜射入遠角，將比分拉開。接著前場組合再度展現默契，維爾茨（Florian Wirtz）斜塞創造單刀，薩內（Leroy Sané）輕鬆推射得手。上半場結束前，維爾茨再度送出助攻，薩內於後點包抄破門，幫助德國帶著 4：0 的巨大優勢進入中場。易邊後德國依然掌控比賽節奏，斯洛伐克僅在上半場曾由杜里斯（David Duris）製造一次威脅，被門將鮑曼（Oliver Baumann）化解。第67分鐘，替補登場的巴庫（Ridle Baku）在主場球迷面前接格納布里的傳球低射破網，攻下個人自 2021 年後首顆國家隊進球。比賽後段驚喜再現，年僅19歲、首次代表國家隊出賽的萊比錫新星烏埃德拉奧戈（Assan Ouedraogo）在上陣兩分鐘後便接薩內傳球破門，奠定 6：0 大勝，也成為德國隊史最年輕的進球球員。德國最終以5勝1敗、15分拿下A組第1，將作為種子隊出席12月5日進行的世界盃會內賽抽籤。斯洛伐克則以12 名列第2，必須透過附加賽爭取晉級機會。對德國來說，自2014年奪冠後，就一直深陷「冠軍魔咒」，2018年意外敗給南韓小組墊底作收，2022年又輸給日本無緣晉級，本屆德國陣容在經過換血之後，渴望再度擦亮歐洲強權的招牌，在世界盃踢出好成績。