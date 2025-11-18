我是廣告 請繼續往下閱讀

在中國若被列為「劣跡藝人」，後果非常嚴重，包括趙薇以及曾是她旗下的張哲瀚，於2021年上了劣跡藝人名單後，趙薇的演出作品在各大平台下架，微博超級話題被封，在影視演員列表中也被除名，她自此也很少公開發聲，還被傳死訊。張哲瀚則試圖在海外發展突圍，曾赴泰國、馬來西亞、新加坡等地巡迴演出。曾以《還珠格格》系列以及《少林足球》等電影在華人區紅極一時的趙薇，後來涉及與前夫黃有龍疑似以空殼公司收購上市公司，且貿然公告，嚴重誤導市場和投資者的爭議。在調查過程中，她過去引起風暴的「穿日本軍旗裝」事件，再度被浮上枱面，剛巧張哲瀚因《山河令》大紅後，被網友抓出幾年前去日本賞櫻舊照，背景一角似是位於靖國神社附近，造成軒然大波。此後兩人都被列為劣跡藝人，走上和「陰陽合同」風波被懷疑涉及逃稅的范冰冰類似的命運，范冰冰原先在中國演藝界地位可呼風喚雨，一瞬間拍好的大成本戲劇無法播出，演藝活動也必須只能在中國之外，她演出外片《355：諜影特攻》以及和馬來西亞導演張吉安合作《地母》等，成為張哲瀚參考的模式。張哲瀚後來就在海外音樂平台出專輯，登上各地排行榜，也於泰國、馬來西亞、澳洲等地舉辦粉絲見面會，更曾在台獲選「KKBOX 風雲榜 年度百大風雲歌手」，努力維持自己的演藝行情，儘管他曾在演出時表達對中國的熱愛，但至今還未完全解禁。趙薇則幾乎從被封殺後就不再有新的演藝活動，去年以《還珠格格》捧紅她的事業貴人瓊瑤去世，她才時隔3年再度更新微博發文悼念。今年5月她被傳出因胃癌離世，但最終證實是同名製作人。 本月初她在社群網站上發布照片，寫道：「當你走在旅途中時，事實上也同時就在終點！」似乎語帶玄機，至今還沒有回歸幕前的動作。