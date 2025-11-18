我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN報導，NBA美國職籃超級豪門洛杉磯湖人今（18）日傳出好消息，29歲的「10億後衛」文森（Gabe Vincent）即將重返戰場，他前年加入湖人後受到傷勢影響，近幾季打打停停，僅出賽85場，如今回歸讓湖人後衛板凳端多出可用之兵。文森開季後僅打3場比賽，就因為左腳踝扭傷進入傷兵名單，根據ESPN報導，球團稍早已經把文森出賽狀況修改為「未定（Questionable）」，最快明戰交手爵士就有望復出。文森作為落選新秀，於2021年在熱火站穩腳步，2022-23年球季打出身價，該季熱火一路勇闖總冠軍賽，文森就是後防線主力核心，整季出賽68場比賽，在25.9分鐘上場時間內，繳出9.4分、2.1籃板與2.4助攻成績，並用3成34命中率，場均貢獻1.7顆三分。球季結束後，文森接受湖人3年3300萬美元（約合新台幣10億）合約報價，轉投洛杉磯，但首年僅出賽11場，就因傷錯過大半球季，去年則健康出賽72場，想不到今年合約年，開季不久就再度受傷。文森本季為湖人出戰3場，場均3.7分、2.3助攻，1籃板與1抄截，投籃命中率23.1%。