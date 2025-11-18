我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）多倫多暴龍今（18）日主場迎戰夏洛特黃蜂，暴龍靠著英格拉姆（Brandon Ingram）砍下全場最高的27分，以及巴瑞特（R. J. Barrett）在讀秒階段的準絕殺，終場以110：108險勝黃蜂，拿下近期的4連勝，同時暴龍在近9場比賽拿下8勝，目前暴龍戰績為9勝5敗暫居東區第三。首節雙方有來有往，英格拉姆單節砍下7分，黃蜂則是靠著團隊火力緊咬比分，首節打完暴龍28：24領先黃蜂，黃蜂第二節持續緊咬比分，克努佩爾（Kon Knueppel）持續在外圍開火，暴龍仍維持穩定團隊火力，半場結束暴龍57：52領先黃蜂。巴瑞特準絕殺上籃 助暴龍奪4連勝第三節黃蜂單節打出31：28的攻勢，將落後縮小至2分差，末節黃蜂持續緊咬，讀秒階段雙方戰成108：108平手，比賽剩餘18秒時，巴瑞特關鍵上籃得手，隨後布里吉斯（Miles Bridges）中距離沒進，錯失扳平機會，終場暴龍就以110：108險勝黃蜂。暴龍擊敗黃蜂後，近9戰拿下8勝，僅在對上費城76人的比賽吞下1敗，目前排名已上升至東區第三，僅落後給克里夫蘭騎士以及底特律活塞，暴龍下一戰將再次對決76人，若贏下比賽則有望再將排名向上提升。資料來源：《NBA》