NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇今（18）日客場出戰費城76人，快艇球星哈登（James Harden）本場比賽繳出28分、6籃板、5助攻，但76人靠著馬克西（Tyrese Maxey）砍下全場最高39分、6助攻、6籃板的情況下，終場快艇108：110不敵76人，吞下近期的2連敗，例行賽戰績為4勝10敗。首節此戰迎來回歸的喬治（Paul George）開賽手感火燙，短短2分鐘內就拿下5分，而快艇靠著哈登、祖巴茨（Ivica Zubac）以及桑德斯（Kobe Sanders）輪番開火，一度取得10分領先，76人在首節後段開始追分，將落後縮小至8分，首節打完快艇33：25領先76人。第二節開局76人持續追分，馬克西在第二節中段開始發力，一度將落後追至僅剩3分差，但快艇靠著禁區優勢以及哈登的火力支援下，第二節後段再度拉開比數，半場結束快艇56：46領先76人。第三節快艇依舊維持穩定進攻，76人僅靠馬克西一人支撐，無法將落後縮小，第三節打完快艇83：73手握10分領先，沒想到末節風雲變色，馬克西單節砍下13分，埃奇庫姆（V. J. Edgecombe）在剩餘4分鐘18秒時投進超前三分球，比賽末段快艇仍緊追在後，但哈登在最後時刻三分球連續失手，終場76人就以110：108逆轉擊敗快艇。哈登本場比賽繳出28分、6籃板、5助攻，桑德斯貢獻17分，祖巴茨則是14分、13籃板；76人方面馬克西拿下全場最高39分外帶6籃板5助攻，卓蒙德 (Andre Drummond）貢獻14分、13籃板的「雙十表現」，格蘭姆斯 （Quentin Grimes）拿下全隊次高的19分，傷癒復出的喬治則是貢獻9分、7籃板、3助攻。