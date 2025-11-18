我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者今（18）日宣布將20歲的中國小將楊瀚森從發展聯盟召回，楊瀚森在三天前被下放至發展聯盟，並在對上南灣湖人的比賽中，拿下21分9籃板3助攻，本次被召回許多中國球迷也希望楊瀚森能夠成功站穩NBA。楊瀚森在今年選秀會以第1輪第16順位被波特蘭拓荒者選中，但開季後表現並不理想，本季至今只出賽5場，繳出場均1.8分、0.8助攻，整體表現與當初外界預期的有一段落差。除表現不佳外，楊瀚森在場外也引起不少風波，有球迷直擊楊瀚森在客場比賽結束後，多次和女友一同前往高級餐廳用餐，引發中國網友不滿，還有球迷表示當年姚明、易建聯在刻苦環境下都能打出好表現，資源豐富的楊瀚森表現應該要比兩位前輩還要來的出色，對於自己的負面評價，楊瀚森表示他自己想得開，但辛苦身邊的人一直為他擔心。拓荒者隊發展聯盟球隊撕裂之城混音，下一場比賽將是在一週後，外界預測楊瀚森將會跟隨拓荒者一同訓練，但很有可能不會出賽，而是等到下一場發展聯盟賽事，再回到撕裂之城混音出賽。資料來源：《NBA》、《EPSN》