NBA美國職籃（National Basketball Association）底特律活塞正寫下隊史近20年來最火燙的開季表現！在主場以127：112擊退印第安納溜馬後，活塞豪取10連勝，以12勝2敗穩居東區龍頭，也是全聯盟現階段最長的連勝隊伍。即便陣中多名主力受傷，包括康寧漢（Cade Cunningham）、湯普森（Ausar Thompson）與哈里斯（Tobias Harris）缺陣，活塞仍成功展現強勢團隊能量。比賽第二節他們打出36：25的攻勢奠定基礎，之後一路保持兩位數領先，提前關門。本場最大功臣是剛從腳踝傷勢復出的中鋒杜蘭（Jalen Duren）。將滿22歲的他展現驚人內線統治力，全場12投11中砍下31分15籃板，宛如全明星水準，甚至以一記單手接力暴扣震撼全場。年輕控衛詹金斯（Daniss Jenkins）也延續火燙手感，砍下生涯新高 26分並送出8助攻，多次在溜馬追分時刻提供穩定火力。格林（Javonte Green）、羅賓森（Duncan Robinson）與史都華（Isaiah Stewart）同樣得分上雙，更讓活塞攻守全面開花。溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）拿下全隊最高的29分；馬瑟林（Ben Mathurin）傷癒回歸得到25分，但仍無法阻止球隊吞下第13敗。活塞本季展現超出外界預期的強度，在防守端壓制溜馬上半場僅32.5%命中率，並且靠著團隊能量迅速在第四節回穩，再度打出雙位數領先鎖定勝利。這支年輕球隊正逐步展現真正的競爭力。活塞將於明日作客亞特蘭大挑戰老鷹，尋求隊史自2008年後首度達成11連勝。如能延續這樣的火力，這支「重建完成版」活塞可能將成為東區最令人驚豔的黑馬。