▲曾2度來台開唱的藤井風，近期發行新專輯《Prema》，對人生有不一樣的體悟。（圖／環球唱片）

藤井風《Prema》體悟人生 停在原地就沒資格再出新專輯

▲去年在台北小巨蛋的演出，讓藤井風非常難忘，直呼台北的一切都讓他感到很溫暖。（圖／環球唱片）

台北讓藤井風感到溫暖 喊話再穿藍白拖來玩

藤井風介紹 3歲成了鋼琴神童、超愛台灣文化

日本創作才子藤井風推出新專輯《Prema》，特別接受台灣媒體訪問，聊起作品背後的心靈核心、創作哲學，以及台灣在他心上的溫度。他提到去年（2024）在台北小巨蛋穿「藍白拖」登場，至今仍被歌迷瘋傳，也在訪問中親口用中文喊「好棒棒」，笑說下次一定還要穿著藍白拖回台灣玩。藤井風新專輯《Prema》貫穿「脆弱」與「力量」2種極端情緒，被問到如何在心中安放這看似衝突的面向，藤井風笑說，他反而希望自己「沒有自我」，「我想描繪光，也想描繪黑暗，這樣光才會更突出。偶爾被看到軟弱也沒關係，誠實分享理想對我來說很重要」。新作延續他對印度哲學的鍾愛，更以梵文命名，但他坦言這些哲學不是在創作時才硬塞進去，而是早已融入日常，「當我感到迷惘或困惑時，總會重新回歸到那些教誨，我想提醒自己的那些話，才會一再出現在歌曲裡」。結束《Prema》製作，藤井風對「成長」有了更明確的定義，不管是音樂人，還是一般人，他都希望自己能不斷成長，「這張專輯，我盡情展現了當下的自己和我所喜愛的事物，所以我覺得如果接下來我無法有所成長，就不能夠再帶給大家新專輯，因此我希望能多學習、多探索不同的東西」。粉絲都說藤井風是心靈導師，被問到最近深受啟發的文字，他分享：「」至於如何把「放下」、「萬物一體」這些抽象觀念變成音樂？他說：「它們不一定會變成具體歌詞，但只要我用那樣的心情去唱，聽的人自然會感受到。」藤井風自2023年起展開世界巡迴，他形容每一場都是修行：「海外演出給了我很多刺激，也累積了經驗。」：「大家看到我穿藍白拖超開心，我也覺得很溫暖。」他來台2次，對台北的印象非常一致：溫暖，「台北的人跟活力都很溫柔、給我一種大家心胸寬廣，很願意接納不同的人的感覺。」若要從《Prema》挑一首代表這股能量，他選了〈Love Like This〉或〈You〉，那份柔軟感剛好呼應他心中的台北。提到他的童年，曾覺得《神隱少女》可怕，但藤井風去年來台卻特地造訪「神隱少女取景地」九份，笑說現場完全不恐怖，比想像中熱鬧，也有溫柔的氛圍，「我喝了好喝的茶、吃點心、遇到各種人，是很棒的回憶。」藤井風更幽默說中文：「好棒棒！！！」承諾會再來台，「我還想穿著藍白拖再去台北玩，到時候大家一定要理我唷！也希望大家不要忘記自己的笑容，要一直幸福唷」。藤井風今年28歲，是日本創作歌手、鋼琴家。他3歲開始接觸鋼琴，進而對爵士、古典、流行歌曲感興趣並能輕鬆演奏。小學畢業前，藤井風受到父親認為「未來是YouTube時代」的思維影響，12歲開始就將演奏的影片上傳平台，吸引不少人瀏覽，他就這樣一路上傳到高中才暫停；2017年恢復更新並公開翻唱作品，影片被藝術家分享給唱片公司Disk Garage，讓知名經紀人、製片、導演的河津知典受到強烈啟發，並找到藤井風本人簽合約，促成合作出道。2019年，藤井風先是搬到東京，再去紐約進修，回國後的同年11月舉辦首場演唱會，門票開賣就完售。而，2場演出總計6000張門票也是秒殺，魅力非凡。藤井風也因為當時而愛上台灣文化，沒過多久再悄悄來台拍《Workin' Hard》MV，、在市場削竹筍、便利商店打工擺零食，甚至還到茶園採茶葉、在廢棄車廠裡邊掃地邊吃八寶粥等台味十足的畫面，掀起歌迷熱烈討論。