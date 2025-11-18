35歲「國光女神」梁云菲驚傳於前日輕生未遂，所幸及時獲救送醫。她17日和粉絲報平安，透露目前已順利出院、狀況穩定，正依照醫囑規律服藥，也承認「前天突然陷入谷底」，在直播裡一度差點哽咽，並在限時動態中表示，情緒雖起伏，但已努力調整，也表示正在籌備國際展覽，未來也會持續創作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
梁云菲不只罹患憂鬱症　曝有雙向情感障礙

梁云菲指出，自己除了重度憂鬱症外，還患有雙向情感障礙，情緒波動常讓她難以招架。她說，醫生建議以「規律生活」搭配藥物治療，讓身心回到穩定軌道，「一般人可能覺得很簡單，但對我來說其實不容易。」

淚曝罹病後身心狀況　梁云菲公開下一步計畫

直播中，梁云菲忍著眼淚說出許多深藏心底的感受，「其實這次直播也幫助了我自己，也希望可以給你們一些力量。」也感謝網友的支持，「希望這世界能多一些善意，謝謝直播間每一個人的溫暖，我收到了。」她透露近期正在籌備國際展覽，未來也會持續創作，把情感轉化為作品。

▲梁云菲輕生獲救！昔戶頭只剩5千吃泡麵維生　為夢想變賣名牌包。（圖／梁云菲IG@nanaliangbadgal）
▲梁云菲過去被譽為國光女神，不過童年卻有很深的創傷，還因此罹患重度憂鬱症。（圖／梁云菲 IG @nanaliangbadgal）
梁云菲被譽國光女神　卻患重度憂鬱症輕生未遂

事實上，梁云菲從《國光幫幫忙》的「國光女神」選拔走紅，直爽敢言的個性為觀眾留下深刻印象。然而她近來在社群坦言，自己已連續近3個月感到「被抽空」，常會整個人像在空轉。她前陣子至醫院檢測，被發現前額葉活化量僅14.8，屬重度憂鬱症中段區間。沒想到才剛吐露身心狀態不佳，幾日後便傳出輕生，幸好好友及時發現並救回一命。

梁云菲童年遭嚴格管教　遭法醫爸關進真牢房

不過梁云菲的憂鬱症其實有跡可循，她過去曾在《單身行不行》節目中自曝曾因逃家住進男友家，被法醫爸爸靠關係請警察下通緝令，遭警察逮捕送去醫院檢查，竟然是要檢測有無在這段期間染上性病。

後續梁云菲再度離家出走後，被父親找警察抓回，無故坐監兩個月，和一堆殺人未遂、販毒等真正的罪犯關在一起。爸爸用這些極端手段來管教她，反讓她更加叛逆，繼續逃家，14歲時被不只一次被性侵，都不敢跟家人講，那時她就有過尋短的經驗，沒想到這麼多年後，再一次讓她感到無法再承受。

資料來源：梁云菲 IG @nanaliangbadgal 

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

📌看更多梁云菲相關新聞點我：

今日娛樂看點／梁云菲尋短獲救！《百萬小學堂》小西瓜長大了

梁云菲輕生獲救遭疑賺流量！怒嗆酸民窮酸一生：誰會用生命做賭注

梁云菲輕生獲救！昔戶頭只剩5千吃泡麵維生　為夢想變賣名牌包

 

 

相關新聞

國光女神梁云菲恢復單身！5大擇偶條件曝　笑喊：全攝影棚都說難

梁云菲爆前額葉失能！靈魂被抽空、逃避生活　慘曝病況：像個廢人

快訊／國光女神梁云菲尋短！已送院觀察無性命危險　親發文報平安

梁云菲是金剛前女友！曾遭侵犯、外流私密影片　憂鬱症心病難痊癒