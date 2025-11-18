我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲過去被譽為國光女神，不過童年卻有很深的創傷，還因此罹患重度憂鬱症。（圖／梁云菲 IG @nanaliangbadgal）

35歲「國光女神」梁云菲驚傳於前日輕生未遂，所幸及時獲救送醫。她17日和粉絲報平安，透露目前已順利出院、狀況穩定，正依照醫囑規律服藥，也承認「前天突然陷入谷底」，在直播裡一度差點哽咽，並在限時動態中表示，情緒雖起伏，但已努力調整，也表示正在籌備國際展覽，未來也會持續創作。梁云菲指出，自己除了重度憂鬱症外，還患有雙向情感障礙，情緒波動常讓她難以招架。她說，醫生建議以「規律生活」搭配藥物治療，讓身心回到穩定軌道，「一般人可能覺得很簡單，但對我來說其實不容易。」直播中，梁云菲忍著眼淚說出許多深藏心底的感受，「其實這次直播也幫助了我自己，也希望可以給你們一些力量。」也感謝網友的支持，「希望這世界能多一些善意，謝謝直播間每一個人的溫暖，我收到了。」她透露近期正在籌備國際展覽，未來也會持續創作，把情感轉化為作品。事實上，梁云菲從《國光幫幫忙》的「國光女神」選拔走紅，直爽敢言的個性為觀眾留下深刻印象。然而她近來在社群坦言，自己已連續近3個月感到「被抽空」，常會整個人像在空轉。她前陣子至醫院檢測，被發現前額葉活化量僅14.8，屬重度憂鬱症中段區間。沒想到才剛吐露身心狀態不佳，幾日後便傳出輕生，幸好好友及時發現並救回一命。不過梁云菲的憂鬱症其實有跡可循，她過去曾在《單身行不行》節目中自曝曾因逃家住進男友家，被法醫爸爸靠關係請警察下通緝令，遭警察逮捕送去醫院檢查，竟然是要檢測有無在這段期間染上性病。後續梁云菲再度離家出走後，被父親找警察抓回，無故坐監兩個月，和一堆殺人未遂、販毒等真正的罪犯關在一起。爸爸用這些極端手段來管教她，反讓她更加叛逆，繼續逃家，14歲時被不只一次被性侵，都不敢跟家人講，那時她就有過尋短的經驗，沒想到這麼多年後，再一次讓她感到無法再承受。