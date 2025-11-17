我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者整理了今（17）日本站熱門娛樂新聞，國光女神梁云菲尋短後獲救，目前暫無生命危險，她也親自發文報平安；《百萬小學堂》中的小學生「小西瓜」廖書嫻長大了，昨日立委葉元之分享一張與小西瓜的合照，透露她已成為林口長庚的中醫師；李珠珢15、16日現身東京巨蛋的日韓交流賽應援，被日媒盛讚是南韓應援團中的「顏值核心」；霍建華獨自在北投區一間石頭小火鍋用餐，還親切跟老闆娘合照；李多慧分享自己長年維持48公斤的方法，早餐竟只吃蘋果抹花生醬。以「國光女神」身分在演藝界打開知名度的梁云菲今日驚爆尋短！所幸經由送醫急救，她目前暫無生命危險，也發布了自己躺在醫院觀察的畫面，提及此事寫道：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」表示身心疾病患者，真的很辛苦，希望世界多給一些愛與關心、耐心。由張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》當初捧紅不少小學生智囊團童星，其中最讓觀眾印象深刻的就是氣質沉穩又聰明的「小西瓜」廖書嫻。昨日立委葉元之就突然在臉書分享一張與小西瓜的合照，透露她已成為林口長庚的中醫師，照片曝光後被粉絲讚翻，直呼小西瓜「完全沒走鐘」、「小學霸長大了，變得更漂亮了」。日韓交流賽15、16日在東京巨蛋登場，除了球場上的實力對決，外野區的南韓應援區反而成為另一個吸睛焦點，韓國隊特地派出啦啦隊隨隊赴日，整齊劃一的肢體動作與滿滿活力，在開賽沒多久便已登上日本 X（原推特）熱搜，不少日本球迷熱烈討論「還以為自己在看選秀節目」、「韓國啦啦隊真的不一樣」，可見話題程度極高。其中剛與富邦育樂續約李珠珢也正式迎來續約後的首次海外公開亮相，她站上韓國國家隊應援席，以穩定又充滿能量的舞台表現瞬間吸住全場目光，獲得日本媒體盛讚「富邦至寶」，直接點名李珠珢是南韓應援團中的「顏值核心」。45歲男星霍建華近年都在中國拍戲，近日終於回到台灣休假，15日他獨自現身位在北投區的一間石頭小火鍋店用餐，被老闆娘發現。霍建華大方答應合照，讓老闆娘開心不已，更將照片分享至臉書粉專，爆料當天霍建華還特地把湯底打包帶回家。老闆娘也分享，霍建華因為吃太飽，拍完照後又坐在店內跟她閒聊了10分鐘左右才離開，可見男神私下為人很親民。韓籍啦啦隊女神李多慧的舞蹈實力已經不用再多說，除了每次的應援總令人驚艷之外，她全身的肌肉、小蠻腰也總是令人讚嘆，許多人都好奇她怎麼維持身材，李多慧終於聽到粉絲的聲音，在YouTube分享自己長年維持48公斤的方法，除了自備三餐外，她也會到好市多一次買齊食材，回家裝在真空袋裡面保存，有趣的是，李多慧的早餐是吃蘋果抹花生醬。