好天氣進入倒數，天氣風險公司分析師薛皓天表示，未來一周將有2波冷空氣影響台灣，周二（11月25日）最冷，將出現12度低溫，北部、東半部也要注意明顯雨勢；此外，天琴颱風也將在本周生成，路徑對台並無直接威脅，但外圍環流會帶來水氣，導致下半周出現降雨。
把握今明好天氣 白天溫暖、早晚偏冷
薛皓天指出，今（23）日各地天氣穩定，僅迎風面東半部局部有零星雨，晚上中部以北、宜蘭氣溫較低；明（24）日水氣增多，上半天北部、西半部多雲時晴，白天由北至南高溫約25至30度，感受仍舒適，下半天東北季風增強，北部多雲有短暫陣雨，各地夜間氣溫持續偏低。
周二冷空氣殺到 最冷剩下12度
薛皓天說明，周二受東北季風影響，北台灣、宜花降溫明顯，其它地區白天仍有25度以上，北部、東部多雲到陰，苗栗以南晴到多雲，周二晚上，西半部受「輻射冷卻」影響，沿海空曠處局部低溫只剩12至15度。
薛皓天提及，周三（11月26日）轉偏東風，氣溫短暫回升，周四（11月27日）馬上有另一波東北季風南下，也是快速通過，周五（11月28日）再轉偏東風，稍微回暖。未來一周天氣冷暖交替，氣溫變化大，尤其西半部日夜溫差可達10度以上。北部、東部民眾出門要攜帶雨具備用。
天琴颱風將生成 路徑對台無直接影響
薛皓天補充，菲律賓群島一帶目前有熱帶擾動，路徑一路朝西向越南移動，預估在通過菲律賓群島時增強為熱帶性低氣壓，進入南海後成為颱風「天琴」，周六（11月29日）登陸越南，此對台灣無直接影響，不用太過於擔心。
薛皓天提醒，周四環境水氣多，天琴颱風的外圍環流配合東風水氣，導致巴士海峽至台灣東側有鋒面建立，屆時除了中部多雲時晴，其餘地區都是多雲有短暫陣雨天氣，北部、東南部降雨比較明顯。周五雖然鋒面東移，颱風也逐漸接近越南，不過水氣仍偏多，外出還是要注意雨勢。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
