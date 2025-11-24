TWICE高雄演唱會落幕後，子瑜的「回家舞台」相關話題仍在網路上持續發酵。官方IG罕見大解禁，不只主動告白「在子瑜的家鄉演出真的很特別」，還加碼釋出以Hebe《小幸運》配樂的子瑜個人23秒影片，畫面裡她在世運奔跑，而最讓粉絲集體破防的，是她頭上那頂熟面孔帽子，正是年初預告夢想將成真的「My dream came true in 2025.」，她真的把那句話戴回家，讓留言區瞬間淚流成海。此外，今早子瑜返韓時，也點頭表示能回家開唱很開心。
子瑜戴回「夢想成真」帽子奔跑世運 萬人淚崩
TWICE高雄世運2場演唱會在11月22日、23日劃下完美句點後，官方IG也罕見「大解放」，不但主動發文感性寫下：「在子瑜的家鄉演出，真的很特別！」還破例更新一支23秒子瑜的個人影片，配上她最愛、也是偶像田馥甄的《小幸運》音樂，畫面中，子瑜在世運場內奔跑，那種「終於實現夢想」的氛圍相當感人。
其中最讓粉絲秒破防（情緒被突破）的亮點，就是子瑜在世運頭上戴的那頂帽子，正是她年初悄悄戴過的那頂「My dream came true in 2025.」，畫面一出，粉絲刷一排喊：「帽子是年初時戴的my dream came true in 2025⋯好感動！真的美夢成真了！」整片留言區催淚不已。
回顧子瑜挫折辛酸 2016年被噤聲家鄉一切
TWICE從2015年出道到現在，才成功把巡演帶進台灣，對「台灣女兒」周子瑜來說意義非凡。回望她的整段演藝路，13歲獨自飛往韓國當練習生、16歲正式出道，中間卻因為當年的揮國旗風波，足足錯過家鄉舞台10年，連「台灣」2個字都得慎重到不行，這份悶著不能說的心情，大家其實一直都懂。
子瑜曾在年初偷偷放話「我的願望成真了」，還戴著「My dream came true in 2025.」的帽子提示小暗號；6月生日時，她也終於把藏了多年的心願講出口：「我想回家鄉開演唱會。」她說這是自己每一年都在默默許的願，如今真的站上高雄世運的舞台，看著市民、粉絲全體動起來力挺她，那畫面真的暖到鼻酸。
