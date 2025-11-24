洛杉磯道奇三大日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否將參加2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic；縮寫：WBC），目前備受日本球迷期待。然而，日本的樂觀氣氛與韓國形成強烈對比。已連續三屆無緣晉級的韓國隊，這次又與日本、澳洲、台灣、捷克同屬C組，情勢緊迫，使韓媒緊張喊話：「日本若以最強陣容出征，韓國的情況將更加不利。」
道奇三本柱會打嗎？還在等球團回覆
道奇三人組的參賽與否尚未明朗。大谷翔平表示：「目前無法直接與日本代表方聯繫，一切要看球團的安排，我正在等待通知。」日本隊總教練井端弘和同樣表示：「我們正等待球團回覆，希望能盡快取得答案。」
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾坦言希望球員避免參賽，但如今態度轉為中立：「最終決定權在他們。如果他們選擇參加，我會全力支持。」根據WBC規定，賽事最終參賽名單並非由選手個人決定，而是由MLB與球員工會共同審議，涉及30球團的平衡、出勤風險與總體公平性，程序相當嚴謹。
韓媒擔憂要打完全體日本
然而，這樣的「等待」讓韓國倍感壓力。韓媒《MyDaily》直言：「羅伯斯監督的態度出現變化，日本以『完全體』出戰的可能性升高。對韓國而言，這是壞消息。」報導指出，韓國上三屆均止步第一輪，如今再次與日本同組，若日本集結最強戰力，韓國晉級機會將進一步降低。
韓媒甚至不諱言：「對韓國來說，日本三巨頭的不參賽，才是我們期盼的『好消息』。」目前距離開賽仍有時間，三名道奇主力的最終去向將直接左右C組戰局，也牽動韓國球界的高度關注。
中華隊也被分在C組 6日對日本、8日戰韓國
另外，中華隊本次也被分在了C組，同組的除了日韓之外，還有澳洲和捷克。預計我國將在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克、3月8日對戰韓國。
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組資格賽賽程
📍比賽地點：東京巨蛋（日本）
消息來源：東京體育
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇三人組的參賽與否尚未明朗。大谷翔平表示：「目前無法直接與日本代表方聯繫，一切要看球團的安排，我正在等待通知。」日本隊總教練井端弘和同樣表示：「我們正等待球團回覆，希望能盡快取得答案。」
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾坦言希望球員避免參賽，但如今態度轉為中立：「最終決定權在他們。如果他們選擇參加，我會全力支持。」根據WBC規定，賽事最終參賽名單並非由選手個人決定，而是由MLB與球員工會共同審議，涉及30球團的平衡、出勤風險與總體公平性，程序相當嚴謹。
然而，這樣的「等待」讓韓國倍感壓力。韓媒《MyDaily》直言：「羅伯斯監督的態度出現變化，日本以『完全體』出戰的可能性升高。對韓國而言，這是壞消息。」報導指出，韓國上三屆均止步第一輪，如今再次與日本同組，若日本集結最強戰力，韓國晉級機會將進一步降低。
韓媒甚至不諱言：「對韓國來說，日本三巨頭的不參賽，才是我們期盼的『好消息』。」目前距離開賽仍有時間，三名道奇主力的最終去向將直接左右C組戰局，也牽動韓國球界的高度關注。
中華隊也被分在C組 6日對日本、8日戰韓國
另外，中華隊本次也被分在了C組，同組的除了日韓之外，還有澳洲和捷克。預計我國將在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克、3月8日對戰韓國。
📍比賽地點：東京巨蛋（日本）
|日期
|對戰組合
|3月5日
|中華隊 vs. 澳洲
|3月5日
|捷克 vs. 韓國
|3月6日
|澳洲 vs. 捷克
|3月6日
|日本 vs. 中華隊
|3月7日
|中華隊 vs. 捷克
|3月7日
|韓國 vs. 日本
|3月8日
|中華隊 vs. 韓國
|3月8日
|澳洲 vs. 日本
|3月9日
|韓國 vs. 澳洲
|3月10日
|捷克 vs. 日本