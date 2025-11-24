我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾坦言希望球員避免參賽，但如今態度轉為中立。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊經典賽被分在C組，即將和日本與韓國交手。（圖／中華棒協提供）

日期 對戰組合 3月5日 中華隊 vs. 澳洲 3月5日 捷克 vs. 韓國 3月6日 澳洲 vs. 捷克 3月6日 日本 vs. 中華隊 3月7日 中華隊 vs. 捷克 3月7日 韓國 vs. 日本 3月8日 中華隊 vs. 韓國 3月8日 澳洲 vs. 日本 3月9日 韓國 vs. 澳洲 3月10日 捷克 vs. 日本

洛杉磯道奇三大日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否將參加2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic；縮寫：WBC），目前備受日本球迷期待。然而，日本的樂觀氣氛與韓國形成強烈對比。已連續三屆無緣晉級的韓國隊，這次又與日本、澳洲、台灣、捷克同屬C組，情勢緊迫，使韓媒緊張喊話：「日本若以最強陣容出征，韓國的情況將更加不利。」道奇三人組的參賽與否尚未明朗。大谷翔平表示：「目前無法直接與日本代表方聯繫，一切要看球團的安排，我正在等待通知。」日本隊總教練井端弘和同樣表示：「我們正等待球團回覆，希望能盡快取得答案。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前曾坦言希望球員避免參賽，但如今態度轉為中立：「最終決定權在他們。如果他們選擇參加，我會全力支持。」根據WBC規定，賽事最終參賽名單並非由選手個人決定，而是由MLB與球員工會共同審議，涉及30球團的平衡、出勤風險與總體公平性，程序相當嚴謹。然而，這樣的「等待」讓韓國倍感壓力。韓媒《MyDaily》直言：「羅伯斯監督的態度出現變化，日本以『完全體』出戰的可能性升高。對韓國而言，這是壞消息。」報導指出，韓國上三屆均止步第一輪，如今再次與日本同組，若日本集結最強戰力，韓國晉級機會將進一步降低。韓媒甚至不諱言：「對韓國來說，日本三巨頭的不參賽，才是我們期盼的『好消息』。」目前距離開賽仍有時間，三名道奇主力的最終去向將直接左右C組戰局，也牽動韓國球界的高度關注。另外，中華隊本次也被分在了C組，同組的除了日韓之外，還有澳洲和捷克。預計我國將在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克、3月8日對戰韓國。：東京巨蛋（日本）