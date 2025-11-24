距離台灣去年勇奪世界12強冠軍今（24）日剛好滿一年，自那時起台灣棒球熱度空前高漲。面對明年3月即將到來的世界棒球經典賽（WBC），曾身披中華隊戰袍出戰WBC資格賽、並在今年中華職棒賽季榮獲打擊王殊榮的台鋼雄鷹內野手吳念庭，接受日媒《Full-Count》訪問時談及台灣棒球的進化，同時他也推薦明年WBC必看的台灣打者是中職兩大強打「林立」與「林安可」。
12強奪冠掀棒球熱潮 吳念庭：台灣棒球真的變了
曾在日本職棒埼玉西武獅效力8個賽季、對日本棒球文化瞭若指掌，且在今年中職賽季繳出亮眼表現、榮膺打擊王的吳念庭，在接受《Full-Count》訪問時分析了台灣球界的進化。
吳念庭指出，12強賽的首度奪冠是國內棒球人氣急升的關鍵動力。他表示：「從12強賽奪冠後，我覺得整個臺灣都改變了。掀起了一股棒球熱，看球的人增加了，打棒球的少棒隊孩子也變多了。雖然各球團在球迷服務方面也下足了工夫，但我認為棒球迷確實因12強大幅增加了。」他強烈感受到日復一日的比賽中，球場散發出與過往截然不同的熱情。
同時吳念庭也認為，由於高水準的洋投不斷加入中職，提升了台灣野手的應對能力。此外，各球團日籍教練的增加，讓球員在防守和跑壘方面的意識逐漸改變，「細膩的棒球」概念正在不斷滲透進每個球隊、球員身上，整體水準確實穩步提升。
吳念庭揭台灣兩大殺手級強打 林立全能、林安可力量大
明年3月的WBC，台灣將是日本武士隊的首戰對手。吳念庭點名了兩位值得高度關注、足以威脅日本的球員。第一位是曾三度獲得打擊王，並在2022年包辦打擊王、安打王、打點王並榮獲年度MVP的樂天桃猿強打林立。吳念庭盛讚林立是「中職最好的打者」，具備高打擊率與盜壘能力，作為打者擁有所有條件，而且表現穩定性很高。
第二位是今年與吳念庭競爭打擊王、休賽季從統一獅轉戰西武獅的重砲林安可。吳念庭評價林安可「力量很大、選球也很好」，是能選到保送的類型，並認為他的能力「不只在台灣，在海外也能打出成績」。
資料來源：《Full-Count》
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾在日本職棒埼玉西武獅效力8個賽季、對日本棒球文化瞭若指掌，且在今年中職賽季繳出亮眼表現、榮膺打擊王的吳念庭，在接受《Full-Count》訪問時分析了台灣球界的進化。
吳念庭指出，12強賽的首度奪冠是國內棒球人氣急升的關鍵動力。他表示：「從12強賽奪冠後，我覺得整個臺灣都改變了。掀起了一股棒球熱，看球的人增加了，打棒球的少棒隊孩子也變多了。雖然各球團在球迷服務方面也下足了工夫，但我認為棒球迷確實因12強大幅增加了。」他強烈感受到日復一日的比賽中，球場散發出與過往截然不同的熱情。
同時吳念庭也認為，由於高水準的洋投不斷加入中職，提升了台灣野手的應對能力。此外，各球團日籍教練的增加，讓球員在防守和跑壘方面的意識逐漸改變，「細膩的棒球」概念正在不斷滲透進每個球隊、球員身上，整體水準確實穩步提升。
吳念庭揭台灣兩大殺手級強打 林立全能、林安可力量大
明年3月的WBC，台灣將是日本武士隊的首戰對手。吳念庭點名了兩位值得高度關注、足以威脅日本的球員。第一位是曾三度獲得打擊王，並在2022年包辦打擊王、安打王、打點王並榮獲年度MVP的樂天桃猿強打林立。吳念庭盛讚林立是「中職最好的打者」，具備高打擊率與盜壘能力，作為打者擁有所有條件，而且表現穩定性很高。
第二位是今年與吳念庭競爭打擊王、休賽季從統一獅轉戰西武獅的重砲林安可。吳念庭評價林安可「力量很大、選球也很好」，是能選到保送的類型，並認為他的能力「不只在台灣，在海外也能打出成績」。
資料來源：《Full-Count》