中國男星于朦朧9月11日身亡，案件以意外結案，但粉絲認為于朦朧生前曾遭潛規則，女星田海蓉、導演程青松都是幫兇。近日還有網友挖出程青松的恐怖言論，有人曾問田海蓉聚會都在玩什麼，除了吃喝外、有沒有其他助興節目？程青松當時直接留言：「還有殺人遊戲」，詭異發言讓人看呆。

程青松、田海蓉被問聚會玩什麼　他竟回：殺人遊戲

于朦朧生前曾被約去參加一場多達17人的聚會，隨後就被發現醉酒墜樓，田海蓉、程青松疑似都在現場，程青松事後還在微博發文，寫下「好吃」2個字，讓不少網友生出陰謀論，猜測是程青松將于朦朧吃乾抹淨。

現在更有人挖出程青松一則2013年8月的留言，當時田海蓉約了一群人辦燒烤派對，有網友好奇詢問大夥除了吃吃喝喝外，有沒有什麼助興節目，程青松直接留言：「還有殺人遊戲」，詭異發言如今看來更讓人細思極恐，懷疑程青松與他背後一群幕後黑手早把殺人當兒戲。

▲田海蓉捲于朦朧之死二度發聲！與程青松（如圖）爆內鬨：無法證明你清白。（圖／微博＠導演程青松）
▲程青松（如圖）是一名中國導演，被認為已經覬覦于朦朧很久了。（圖／微博＠導演程青松）
▲程青松、田海蓉被問聚會玩什麼　他竟回：殺人遊戲（圖／中國眼Chinese eye YouTube）
▲程青松說自己和田海蓉等人的聚會還有玩殺人遊戲。（圖／中國眼Chinese eye YouTube）
程青松否認害死于朦朧　公開對話還與田海蓉鬧翻

針對于朦朧命案，程青松堅決不承認當晚在聚會現場，更說自己已經報警，要抓那些抹黑他的網友。程青松還解釋自己當晚發的「好吃」貼文，是在指和朋友去吃的晚餐很美味。

程青松為了自證清白，更丟出他與田海蓉的對話紀錄，想當不在場證明，但卻因為刪除了部份內容，頗有欲蓋彌彰的味道，讓他倆的嫌疑越來越大，此舉也導致田海蓉不滿，兩人因此翻臉，友誼破裂，目前都不承認與于朦朧的命案有關。

▲田海蓉捲于朦朧之死二度發聲！與程青松爆內鬨：無法證明你清白。（圖／微博＠田海蓉）
▲田海蓉與程青松在于朦朧過世後也鬧翻了。（圖／微博＠田海蓉）
粉絲連署徹查于朦朧命案　人數已破69萬

而于朦朧的粉絲們則為他發起連署，呼籲人權觀察機構（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）介入調查此案。截至今（24）日為止，連署人數已達69.8萬人，距離100萬人的目標還有一小段距離。 

▲（圖／翻攝自avaaz.org）
▲網友發起為于朦朧討公道的連署，已經有69萬人響應。（圖／翻攝自avaaz.org）
資料來源：YouTube


