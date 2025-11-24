中國男星于朦朧9月11日身亡，案件以意外結案，但粉絲認為于朦朧生前曾遭潛規則，女星田海蓉、導演程青松都是幫兇。近日還有網友挖出程青松的恐怖言論，有人曾問田海蓉聚會都在玩什麼，除了吃喝外、有沒有其他助興節目？程青松當時直接留言：「還有殺人遊戲」，詭異發言讓人看呆。
程青松、田海蓉被問聚會玩什麼 他竟回：殺人遊戲
于朦朧生前曾被約去參加一場多達17人的聚會，隨後就被發現醉酒墜樓，田海蓉、程青松疑似都在現場，程青松事後還在微博發文，寫下「好吃」2個字，讓不少網友生出陰謀論，猜測是程青松將于朦朧吃乾抹淨。
現在更有人挖出程青松一則2013年8月的留言，當時田海蓉約了一群人辦燒烤派對，有網友好奇詢問大夥除了吃吃喝喝外，有沒有什麼助興節目，程青松直接留言：「還有殺人遊戲」，詭異發言如今看來更讓人細思極恐，懷疑程青松與他背後一群幕後黑手早把殺人當兒戲。
程青松否認害死于朦朧 公開對話還與田海蓉鬧翻
針對于朦朧命案，程青松堅決不承認當晚在聚會現場，更說自己已經報警，要抓那些抹黑他的網友。程青松還解釋自己當晚發的「好吃」貼文，是在指和朋友去吃的晚餐很美味。
程青松為了自證清白，更丟出他與田海蓉的對話紀錄，想當不在場證明，但卻因為刪除了部份內容，頗有欲蓋彌彰的味道，讓他倆的嫌疑越來越大，此舉也導致田海蓉不滿，兩人因此翻臉，友誼破裂，目前都不承認與于朦朧的命案有關。
粉絲連署徹查于朦朧命案 人數已破69萬
而于朦朧的粉絲們則為他發起連署，呼籲人權觀察機構（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）介入調查此案。截至今（24）日為止，連署人數已達69.8萬人，距離100萬人的目標還有一小段距離。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
