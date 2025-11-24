我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉姓員工和廖姓男子爆發口角衝突，畫面在網路上引發討論。（圖／翻攝畫面）

人氣女團TWICE來台開唱掀起旋風，位於台北市大安區大安路一段一間販賣牛排攤販的23歲劉姓店員，於昨（23日）20時30分許在工作期間一邊唱TWICE的歌，沒想到竟引來消費顧客的不滿，雙方因此爆發口角衝突，員工甚至嗆：「不然我唱蔡依林的給你聽啦！」畫面曝光後，引起破萬網友討論。一名網友在臉書Threads上轉發限時動態寫下：「有人發神經在罵唱TWICE歌的老闆，老闆後面還唱蔡依林的日不落給他聽，笑死有夠瘋。」從畫面中可見，這名穿著灰色外套的男子在攤販旁情緒失控，店員忍不住問：「你在不爽什麼啦？」並嗆：「愛台灣愛周子瑜不行喔！」而店員下一秒甚至改唱蔡依林的〈日不落〉。影片曝光後，瞬間掀起大批網友討論，「到底在氣什麼啦」、「好瘋好愛這精神狀態」。警方獲報到場後，發現23歲的劉姓男員工在工作時唱歌，遭到一旁消費的47歲廖姓民眾嫌棄「唱歌很憨」等語，導致劉男不滿，雙方因此爆發口叫衝突。現場僅口角糾紛，無肢體衝突、無人攜帶武器，告知相關權益，雙方表示不需警方其他協助，警方於現場守望至廖男於用完餐後離去。對此，大安分局呼籲，民眾若發生糾紛應該立即通知警方到場協助，切勿以暴力解決問題，警方將持續巡。