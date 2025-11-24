TWICE的高雄演唱會在23日晚間圓滿結束，子瑜跟成員們今（24）一早就搭機返韓，面對媒體詢問：「回台開唱有沒有很開心？」她立即點頭回應，稍早她落地韓國後，也立刻發文表示：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好🌙Kaohsiung🏠」還公開跟成員們的單獨合照，湧入大批鄉親暖回：「歡迎常常回家！」

▲子瑜出道10年圓夢回家開唱，很感謝高雄跟粉絲為她做的一切。（圖／IG@thinkaboutzu）
子瑜高雄開場喊「回家真好」　粉絲感動留言打氣

子瑜赴韓出道10年，今年初就預告「夢想成真」，沒多久就宣布回台舉辦演唱會，TWICE的台灣首秀已在22日、23日圓滿結束，子瑜表示回台開唱很開心，還在IG發文說：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好🌙Kaohsiung🏠」附圖高雄世運的照片，以及滿滿的TWICE合照。

子瑜出道10年超辛苦　曾一度想放棄

高雄這2晚的演出，子瑜就在台上說，這一路走來真的不容易，很挫折、很迷惘、很孤單，曾一度想放棄不當偶像回家，但她越挫越勇，成功圓夢把TWICE帶來台灣，在高雄的演出上更高喊：「我把成員帶來高雄了！」不論是進場觀眾還是網路社群，都被感動到不行。

子瑜年初透露願望成真　本月圓夢家鄉開唱

其實，子瑜曾在今年初偷偷透露「我的願望成真了」，更戴著「My dream came true in 2025.」的帽子暗示；6月生日時，她直播把藏了多年的心願講出口：「我想回家鄉開演唱會。」她說這是自己每一年都會默默許的願，如今真的站上高雄世運的舞台，看著市民、粉絲全體動起來力挺她；官方甚至為她發了一支戴著那頂帽子在世運奔跑的影片，也讓TWICE明年3月21日、22日再到台北大巨蛋開唱，種種舉動都很感人。

📌資料來源：子瑜IG

▲子瑜發文表示回家真好，還被發現偷偷編輯，多加了一個家的符號，舉動超可愛（圖／IG@thinkaboutzu）
