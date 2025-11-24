我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Momo在IG發中文限時動態感謝粉絲。（圖／＠momo IG）

▲Momo誇獎子瑜（如圖）非常帥氣。（圖／＠momo IG）

TWICE出道十週年終於來台灣開唱，昨（23）日《THIS IS FOR》高雄場正式在世運主場館落幕，因為子瑜在韓國打拚十年來，第一次帶著成員姐姐們回家，看著她在舞台上開心笑著的樣子感動全場粉絲、成員們。成員Momo也上傳許多限時動態，用繁體中文寫下「謝謝ONCE」，並且誇獎妹妹子瑜「子最帥了」，成員間的好感情看哭許多粉絲。TWICE演唱會安可時刻，Momo拿起了自己的手機拍攝台下的應援燈海，感動地用繁體中文寫下：「謝謝ONCE🤍」，下一則拍下了子瑜在台上致詞、向粉絲鞠躬的瞬間，驕傲地用韓文寫下，「子超帥der🤍」，出道十年以來終於可以跟團內忙內子瑜一起回到她的家鄉，不只是台灣粉絲感動，對成員們來說也是意義非凡的瞬間。演唱會結束後，子瑜、Momo、Sana一起去吃了台式鴛鴦火鍋，Momo在限時動態曬出三人拿著啤酒乾杯的照片，根據了解她們還吃了台式麻油雞飯，吃得非常開心，事後Momo還在付費聊天平台Bubble（泡泡）分享台灣心得，寫下了：「高雄真好玩。」不只是吃了火鍋，TWICE的台灣必吃榜也曝光，為了讓成員們可以吃得開心，子瑜特別在出發前就列了一份美食清單，請媽媽幫忙購買準備，而這名單中寫著滷肉飯、滷味、鳳梨酥、大腸包小腸、大腸麵線、雞排、珍珠奶茶等台灣特色美食，TWICE成員吃完後也表示非常喜歡，讚不絕口；不僅征服了TWICE成員們的胃，就連工作人員子瑜也一併照顧，有韓方工作人員喝到了來自子瑜的黑糖珍珠鮮奶，特別發文感謝子瑜並且附上愛心，讓許多粉絲紛紛表示「要去喝子瑜同款！」