我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿和王子之間爆出外遇的風暴，衝擊兩人事業與形象，成為全台關注話題。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）

▲峮峮熱愛棒球文化，又是常在棒球場上應援的啦啦隊女神，在世界棒球12強冠軍賽的紀錄電影《冠軍之路》亮相，自然是非常合理。（圖／記者葉政勳攝）

▲峮峮將是《冠軍之路》中的啦啦隊女神代表之一，在訪談時回憶去年到東京為中華隊應援，還講到掉眼淚。（圖／記者葉政勳攝）

粿粿與王子陷入外遇風暴，至今還沒有平息。過去她曾被認為和同屬中信Passion Sisters的峮峮外型類似、造型相近，甚至有觀眾還會認不清楚誰是誰。今（24）日峮峮出席世界棒球12強賽紀錄片《冠軍之路》的記者會，被問到粿粿，明白表示：「我跟她真的蠻不熟，她很早就離開隊裡了，我也跟大家一樣是看到新聞才知道（粿王不倫）。」在粿粿與王子爆出外與不倫風波後，各方開始檢視她的人際關係，不免推論她可能與昔日同隊的女神們還有交情，但峮峮今日表明，彼此之間是真的沒什麼聯絡，在粿粿離隊之後，就再也不太有交集，因此也並不清楚她和王子之間的交往細節。以往兩人都是啦啦隊女神，且曾經同在Passion Sisters，還有人表示會將她們弄混。峮峮即將在12強冠軍賽紀錄片《冠軍之路》露臉，當初她自費到東京為中華隊應援，見證了中華隊贏得第一名的光榮時刻，在片中她接受訪談時更講到掉眼淚，讓人印象深刻。她表示會那麼積極赴現場替中華隊加油，是覺得不管結果如何，喜歡棒球的人們或是台灣民眾，都會非常想參與這個過程，她也很想陪伴球員們在一起。儘管已是一年前的事，為了《冠軍之路》提到那時的情景，依舊忍不住掉下眼淚，直呼：「導演很會聊天，不小心情緒沒收回來。」而影片監製張永昌也提到，《冠軍之路》出現啦啦隊女神的訪談，是台灣目前的棒球文化中，她們已經不可或缺。在片中會有3位啦啦隊隊員與1位隊長出現，挑選邀訪的標準是要在球迷心目中有一定影響力與分量的代表，而訪談過程中也得到很好的回饋與正面能量，至於是哪幾位啦啦隊女神登場，元旦上映時就見分曉。