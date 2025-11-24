44歲中國女星范冰冰靠著馬來西亞電影《地母》拿下本屆金馬獎最佳女主角獎，但她並未親自現身領獎，電話致詞時也不斷提「中國」2字強調主權。對此，資深媒體人周玉蔻看不下去，今（24）日在臉書發文砲轟，「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」更怒批金馬獎用熱臉貼人家冷屁股，「沒是沒非！金馬奬廢了算了！」
不爽范冰冰拿影后 周玉蔻發文怒嗆金馬獎
周玉蔻今日上午在臉書發文，對於范冰冰拿下金馬獎影后一事感到不能理解，周玉蔻更言辭犀利地說，「金馬奬評審們創下道德無恥度歷史記錄！范冰冰在中國逃稅被關，然後在台灣當上台灣金馬奬影后！」
周玉蔻更因此喊話金馬獎評審團主席：「要不要出來說句話？」還點名文化部長李遠，「不覺得丟臉嗎？台灣政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役那些傢伙為什麼要被追回奬項？」最後，周玉蔻更痛批金馬獎：「熱臉貼冷屁股，沒是沒非！金馬奬廢了算了！」
周玉蔻此言一出，留言區立刻湧現大量網友留言，「金馬獎根本不需把大陸納進來，真奇怪，台灣自己辦就好，何必多此一舉？還是真的要兩岸一家親啊？」、「這種人真的沒資格拿台灣的影后！只能說金馬獎被利用也被糟蹋了」、「宣布的時候我也覺得太扯了，台灣是沒有人了嗎？」、「而且人家根本不感謝，一直稱中國，稱呼我們連台灣都不敢提，人家根本不稀罕金馬獎」。
范冰冰逃稅賠了39億 在中國被封殺至今
不過也有粉絲站出來替范冰冰緩頰，表示她確實有因逃漏稅被罰款8.8億人民幣（約新台幣39億元），但范冰冰已經繳完錢了，也誠心悔過，呼籲外界不要趕盡殺絕。另外，《地母》導演張吉安也透露，其實范冰冰簽證已經到手，是因為預排的工作無法配合調整，最終才沒有來台。
其實范冰冰在逃稅風波爆發後，就被中國的影視產業封殺，至今都無法在中國拍戲，只能在香港、韓國、馬來西亞等地方工作。加上中共2019年開始抵制中國電影人參加金馬獎，因此范冰冰得金馬影后一事，在微博上根本無法被討論，范冰冰及她的工作室發文都被刪除，由此可見，不僅部份台灣人不滿她得獎，她在中國也已不受歡迎。
資料來源：周玉蔻臉書
