好市多表示，2025「黑色星期五購物週」（Black Friday）正式開跑，首日「必買清單」已經出爐，接下來每天都有不同商品祭出優惠，官方已提早曝光第二日優惠商品，亮點包含SAMSUNG 65吋顯示器現折1萬2900元，還有ASUS電競主機折9000元，熱門商品優惠有Dyson吹風機折800元、液體衛生棉爽折170元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡好市多黑五購物節第二天優惠 ▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，應景聖誕樹特價了。（圖／好市多提供costco.com.tw） ▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，Dyson吹風機現折近千元。（圖／好市多提供costco.com.tw） ▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，抗噪耳機也特價了。（圖／好市多提供costco.com.tw） 資料來源：好市多 相關新聞 不斷更新／好市多黑五優惠！7天特價商品一覽：電視現折2萬7000元好市多黑五首日特價商品！家電、PS5現折3400元 必買清單一次收直擊／好市多黑五史上最大規模！6:30現排隊潮 鐵粉：優惠變好了好市多黑色星期五優惠搶先看！85吋電視省2萬7 1條件免費領烤雞 黑色星期五好市多好市多黑五Dyson吹風機好市多黑五第二天好市多黑五Day2