我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄準備「翅膀V」Logo毛巾，粉絲紛紛舉起毛巾，跟著揮舞。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

▲徐若瑄感性分享抗癌心聲。（圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供）

創作才女徐若瑄2年前曾罹患甲狀腺癌，隨即進行喉嚨手術，昨（23）日她登上Billboard Live Taipei開專場，成為首位站上該舞台的華語歌手，長達20分鐘不插電自彈自唱，還為粉絲客製化歌單，給出滿滿驚喜，徐若瑄也在台上感性喊話：「我沒有放棄，今天還能唱歌給大家聽，是因為很多人幫助我」，惹哭一票粉絲。徐若瑄橫跨歌手和演員，她曾經歷喉嚨手術，面臨巨大挑戰，但努力復健後再次站上舞台，她在演出中感性提到：「我沒有放棄，今天還能唱歌給大家聽，是因為很多人幫助我」，她也分享自己的健康祕訣，包括一週運動五天，從跑步、重訓到瑜伽、Zumba 全都精通。這次「Vivian Live」專場由徐若瑄首次全面參與舞台、燈光與影像設計，以「翅膀 V」作為核心視覺，打造國際精品級舞台。她為了演出精心準備兩個月，甚至「潛水」在粉絲社群蒐集大家最想聽的歌，最終推出19首曲目＋不插電組曲，首次公開挑戰吉他自彈自唱〈我的煩惱是你〉，讓粉絲超興奮，她也貼心送上「翅膀V毛巾」紀念品，在安可曲〈不敗的戀人〉時，粉絲集體揮舞毛巾，現場變成藍綠色V海超震撼。徐若瑄以〈敬女人〉、〈狠狠愛〉火熱開場，緊接著以全新編曲帶來多首經典歌曲，包括由伍佰創作，被她改成甜叛逆版本的〈加班的天使〉，以及將〈我的獨白〉與〈明天不見〉串成內省雙曲。她更推出粉絲敲碗冷門歌歌曲如〈不愛你〉、〈半調子〉、日劇主題曲〈Marry Me〉等。這次演出呈現她最真實、最細膩的聲音，對此徐若瑄表示：「Billboard 的魅力在於 Less is More。焦點永遠是音樂與歌手」。徐若瑄橫跨歌手和演員，她曾經歷喉嚨手術，面臨巨大挑戰，但努力復健後再次站上舞台，她在演出中感性提到：「我沒有放棄，今天還能唱歌給大家聽，是因為很多人幫助我」，她也分享自己的健康祕訣，包括一週運動五天，從跑步、重訓到瑜伽、Zumba 全都精通。這次徐若瑄的專場「Vivian Live」吸引香港、日本、美國、加拿大、新加坡等地粉絲遠道追星，現場更驚見彭佳慧、林美秀、于子育、辛樂兒、張立昂等好友到場力挺，就連身在日本的中島美嘉也傳訊支持，徐若瑄將原定75分鐘的表演，加碼到150分鐘，讓粉絲興奮直呼：「誠意滿到炸」、「根本超值！太幸福」，對此徐若瑄也感動表示：「今晚是我跟粉絲最珍貴的回憶之一」。