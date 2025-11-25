我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧（如圖）墜樓身亡後被找出不少疑點，更有許多傳聞，近日還流傳一段疑似導演杜強狂搧于朦朧巴掌的影片。（圖／微博@于朦朧）

▲黃明志捲入謝侑芯命案，先前接受調查後遭警方延扣9天，明日即將期滿，若沒有新的證據，有可能將黃明志保釋。（圖／亞洲通文創提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（25）日的娛樂話題搶先看，韓國封為「國民爺爺」的資深演員李順載於今日凌晨辭世，享耆壽91歲，家屬悲慟證實惡耗；中國男星于朦朧於今年9月11日墜樓身亡後，陰謀論瘋傳，近日又傳出一段疑似導演杜強狂搧于朦朧巴掌的影片，讓粉絲都非常震驚；黃明志捲入網紅謝侑芯命案，全案朝謀殺方向偵辦，若沒有出現新證據，有可能將黃明志保釋，他也在今日凌晨發新歌〈誤解就誤解〉吐露這個月的心聲。在韓國被封為「國民爺爺」的資深演員李順載於今日凌晨辭世，享耆壽91歲，讓許多粉絲震驚不已，事實上，李順載在去年10月因健康問題暫停活動，因為不希望大家看到他虛弱的樣子，婉拒探病，沒想到如今傳來噩耗。中國男星于朦朧今年9月11日墜樓身亡，死因疑點重重，近日還流傳一段導演杜強狂搧于朦朧巴掌的影片，只見于朦朧在和粉絲打過招呼後，快步走上保母車，沒想到車門一關，他疑似遭受到重擊，整個身體往後仰，讓粉絲驚訝不已。黃明志捲入網紅謝侑芯命案，他之前也曾坦承和謝侑芯共度一夜，全案朝謀殺方向偵辦，遭警方延扣9天，明日即將期滿，若沒有新的證據，有可能將黃明志保釋，隨時傳喚調查，而黃明志今日凌晨在臉書發布新歌〈誤解就誤解〉吐露這個月的心聲。