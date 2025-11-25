我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》報導指出紐約洋基在休賽季遲遲未有補強動作，一切都和球隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）有關，史坦布瑞納在近期的視訊訪談中，一方面希望洋基團隊薪資下降，又期盼組成一支能夠爭冠的強隊，但同時也抱怨球隊支出太過龐大，如此矛盾的想法，讓洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在自由市場上綁手綁腳。史坦布瑞納在訪談中提到，薪資往下降當然是理想，但洋基仍要打造一支具有爭冠能力的隊伍，「薪資往下降？當然理想。但這是否一定會發生？不一定。我們仍要打造一支能爭冠的球隊。」史坦布瑞納也提到沒有球隊像洋基一樣在挖掘球員以及科學化訓練上投入大量資金，「沒有人像我們一樣在球員培訓、球探、科學化訓練上投入那麼多資金。這些全部加起來很驚人。如果你只看收入，也得考慮支出，你可能會感到驚訝。」根據《Bleacher Report》記者Brody的分析指出，聖地牙哥教士投手希斯（Dylan Cease）整體能力與洋基目前先發輪值需求上十分契合，但洋基在自由市場上追逐他的可能性較低，希斯將在 12 月底年滿 30 歲，而洋基不太可能再為一名30歲的先發投手開出隊上第四份破億美元的大合約。、先前曾有外媒爆料，史坦布瑞納曾下達將薪資壓低至 3 億美元以下的指令，但總管凱許曼對此不予證實，而洋基在2025年確實開始縮減薪資，若洋基休賽季仍以縮減薪資為目標，球隊勢必將資源優先投入外野與牛棚補強，尤其葛里沙姆（Trent Grisham）在接受合格報價後留隊，更壓縮了薪資空間。資料來源：《ESPN》、《Bleacher Report》