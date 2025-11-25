我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜媽（左）年輕美照被翻出，子瑜（右）五官竟神複製媽媽。（圖／翻攝自微博）

韓國女團TWICE〈This Is For〉世界巡迴演唱會高雄站在23日晚間盛大落幕，2日共吸引11萬粉絲到場朝聖，其中，子瑜出道10年終於回台開唱，她的媽媽黃燕玲也現身演唱會力挺女兒，而近日有網友翻出子瑜媽年輕時的美照，竟跟子瑜一模一樣，側臉輪廓相似度高達99%，五官直接神複製，超強基因引發讚嘆。子瑜來台開演唱會，再度與媽媽同框，母女倆的高顏值火速引發熱議，還有網友因此翻出子瑜媽的年輕照做對比，只見其中一張側臉照，子瑜媽看向鏡頭露出微笑，從大眼睛、高挺鼻樑、嘴唇、臉型等，都跟子瑜一模一樣，超強基因讓外界都超驚訝。子瑜曾登上韓國綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》透露媽媽非常愛漂亮，比自己更注重保養，還偷爆料媽媽自稱對醫美中毒，「媽媽會拿自己的臉做實驗」，嘗試各種療程。而子瑜對媽媽的爆料尚未結束，主持人拿出一張舊照片，問說是不是媽媽後，子瑜竟說「應該是還沒做（醫美）的時候」，還搞笑直呼連爸爸都拜託媽媽不要再做了，讓大家都笑翻。TWICE高雄世運2場演唱會在11月22日、23日劃下完美句點後，官方IG也罕見大解放，不但主動發文感性寫下：「在子瑜的家鄉演出，真的很特別！」還破例更新一支23秒子瑜的個人影片，配上她最愛、也是偶像田馥甄的〈小幸運〉，畫面中，是子瑜在世運場內奔跑，襯托出「終於實現夢想」的感人氛圍。其中最讓粉絲感動的亮點，就是子瑜在世運戴的帽子，正是她年初悄悄戴過的那頂「My dream came true in 2025」，畫面一出，粉絲火速刷一排喊：「帽子是年初時戴的my dream came true in 2025⋯好感動！真的美夢成真了！」整片留言區催淚不已。