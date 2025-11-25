我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）科羅拉多落磯在上賽季最終拿下43勝119敗全大聯盟最差戰績，同時也創下隊史最差之一的球季，但洛磯依舊宣布上賽季季中擔任代理總教練的謝弗 (Warren Schaeffer)，下賽季將成為正式總教練。謝弗在今年5月接下洛磯兵符，當時球隊戰績僅7勝33敗，謝弗執教後洛磯打出36 勝 86 敗，最終以43 勝119敗結束賽季，119敗也是自1901年以來大聯盟史上第三多，僅次於2024年白襪與1962年大都會，謝弗確定轉正後，他也發表聲明，感謝洛磯球團給他機會，希望打造出一個強大且團結的球隊，希望能成為讓洛磯球迷喜愛的總教練。洛磯今年休賽季正進行大規模重組，其中最重量級的動作，是成功延攬前運動家球團高層、NFL克里夫蘭布朗分析主管德波德斯塔（Paul DePodesta）重返大聯盟，擔任球隊棒球營運總裁。據《丹佛郵報》桑德斯（Patrick Saunders）報導，德波德斯塔深受球員季末給予謝弗的高度評價所影響，包括他德波德斯塔最終決定讓謝弗再領軍一年。40 歲的謝弗與洛磯組織淵源極深。他在維吉尼亞理工大學打出亮眼成績後，於2007年大聯盟選秀第38輪被洛磯選中，並在小聯盟效力六個賽季，最高來到 3A。他的球員生涯於2012年結束，之後在球隊系統內長期擔任教練與管理職務，累積豐富經驗。資料來源：《Yahoo Sports》