我是廣告 請繼續往下閱讀

今年休賽季將透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的焦點日本球員，非東京養樂多燕子的村上宗隆莫屬，他近日也在NHK節目中談及自己職業生涯的過往，更是首度坦承自己在2023年世界棒球經典賽（WBC）後成績下滑的真正原因，其中這一切更是與大谷翔平有所關聯，認為自己就是因為太想與他一樣，反倒迷失了原本最好的。村上宗隆在2022年賽季以22歲之齡勇奪三冠王，成為史上最年輕得主，被譽為「日本球界新生代的象徵」。隔年春天，他身披日本隊戰袍出征WBC，不過卻在2023年之後的日職賽季，成績出現有所下滑，更是被球迷調侃村上宗隆從「村神」變成「村民」了。村上宗隆在節目中透露，經典賽期間，自己主動向大谷翔平請益技巧，從打擊、訓練到心態調整，都試圖吸收對方的一切。然而，這份「過度吸收」卻悄悄影響了他的揮棒機制，導致他的打擊數據逐年下滑，從22年打擊率 3成18、56轟，23年跌至2成56、31轟，24年更降到2成44、33轟，三振數則逐年增加。對此村上宗隆表示，當時一度陷入「用力過猛」的迷思，提到自己想打出更快的打球速度，想把球飛得更遠，結果拉打變多、揮棒被破壞，常常無法確實擊中球心。也承認自己是在追逐大谷的影子時偏離了本來的打擊底子。在村上宗隆陷入低潮之際，當時對上的老大哥青木宣親給了他關鍵提醒，他認為村上宗隆太過在意大谷翔平的訓練方式，也告訴村上宗隆大谷翔平之所以強，是因為那是屬於他的打法；但村上宗隆也有屬於自己的風格，不需要完全一樣。這番提醒讓村上宗隆深受啟發。他也表示：「我感受到按照自己的方式才是正解。每個人適合的都不同，不能因為某位選手這樣做，就照單全收。理解後自己嘗試、消化，變成自我風格，才能長久。」