我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平今（25）日在社群平台中宣布，將代表日本參加2026年世界棒球經典賽（WBC），也有望在首戰對上中華隊。目前雖然不知道大谷翔平是否會以投手身份對中華隊先發，但以打者身份對上中華隊的機會是相當濃厚，對此中華隊將會祭出哪些投手迎戰，也將成為關注焦點。雖然中華隊總教練曾豪駒對43人名單是保密到家，但是基本上國內首屈一指的強投都有可能入列，除了大聯盟的鄧愷威之外，日本職棒的古林睿煬、宋家豪甚至孫易磊都有可能在名單中。中職部分，包括明年有望旅外的味全龍投手徐若熙、以及富邦悍將終結者曾峻岳，也都有望批上中華隊球衣出戰經典賽。本次經典賽的賽制，預賽將取2隊晉級，對於中華隊來說，每一場都有輸不得的壓力。不過對於最棒的晉級劇本，就是擊敗南韓、捷克與澳洲與日本一同晉級。除了經典賽將加入大聯盟球員的戰力差距之外，即便我們曾在2024年12強擊敗日本奪冠，歷史對戰上日本仍是對我國有絕對優勢，對此開幕戰對上日本，中華隊是否會全力求勝，也將值得關注。不過能在國際賽事中對戰大谷翔平，這個機會甚至大聯盟投手都不一定能遇上，對此中華隊將祭出哪些投手迎戰大谷翔平，也將成為焦點。中華隊如果在這次經典賽要組成最強投手陣容，除了大聯盟的鄧愷威之外，中職培育的3大強投包括徐若熙、古林睿煬與曾峻岳也勢必是不能缺席。今年大聯盟賽季，鄧愷威有對決大谷翔平的紀錄，並還對他投出2次三振，證明自己的身手。不過徐若熙、古林睿煬與曾峻岳職業生涯並未有與大谷翔平交手過的紀錄，如果有望在開幕戰中對戰到，勢必將掀起一波話題，對此到時不論交手結果為何，也將對投手本身帶來重要的經驗。2026世界棒球經典賽在大谷翔平確認參賽的情況下，又再掀起一波話題，中華隊也將在百日之後與日本展開對決，究竟是否能複製12強冠軍賽的驚奇戲碼，與大谷翔平的初次對戰能擦出什麼火花，也將成為關注重點。