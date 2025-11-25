中華隊的角度來看，日本三大主力若因道奇球團的保護而無法在經典賽投球，意味著中華隊將迎來相對更具競爭力的國際賽環境，也期盼能複製上屆12強棒球賽奪冠的奇蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊是否有投手能三振大谷，也是話題之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平即使不能投球，光憑打擊也足以撼動亞洲。（圖／美聯社／達志影像）

經典賽

2026 WBC尚未開打，關於大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否能為日本投球的討論，已在亞洲棒壇掀起巨大漣漪。從過去中華隊對上日本，陷入的往往不是打線完全無法得分，而是投手端因面臨對方MLB等級王牌，包括達比修有、松坂大輔等名將，被壓到只能以守備勉強維持比分。若日本王牌群確定無法掛帥先發，中華隊至少在策略準備上不需再面對那種「前三局就可能被壓到窒息」的巨大壓力。客觀而言，大谷翔平即便只擔任DH，他的存在依舊是任何投手都無法忽視的威脅。然而，沒有「投手大谷」後，日本隊的整體比賽節奏將與2023年完全不同。上一屆的日本隊是以「王牌壓制＋大谷終局」的完美隊型登上世界之巔。若MLB頂級投手皆無法上陣，日本隊將變成一支必須仰賴日職明星戰力的隊伍，這剛好是中華隊過去較有機會利用的破口，去年12強賽就是一個實例。最明顯的是牛棚深度，當日本缺少佐佐木朗希或山本由伸這類能在危機時吃下高強度局數的投手，教練團勢必得更頻繁啟動調度，而這也意味著中華隊的打者將能有更多面對非MLB等級投手的打席。從中華隊的角度來看，如果日本的投手陣容大幅調整，反而是我方投手的壓力更大、角色更明確。徐若熙的控球與球威，已被認定是能與國際頂級選手抗衡的王牌水準，而曾峻岳在短局數的爆發力，甚至有可能創造「三振大谷」這種一夜爆紅的戲劇場面。換句話說，面對沒有三大MLB先發坐鎮的日本隊，中華隊的投手不再只是「如何撐住不被爆炸」，而是能以「主動出擊」的姿態面對打線，這在過去對戰日本的歷史上極為罕見。不可否認，日本沒有大谷、山本、佐佐木的大聯盟頂尖投手陣容，光憑日職明星隊戰力仍遠在中華隊之上。然而棒球比的是細節、變數與心理強度，並非單純比「紙上戰力」。少了豪華投手群，日本隊失去的是壓制力、比賽節奏掌控能力、以及隊伍在關鍵局數的心理優勢。2023WBC的大谷vsTrout是經典賽史上最具話題的對決之一，也把日本推向無可撼動的霸主地位。但若2026年的日本隊因球團因素缺少大聯盟頂尖王牌，中華隊不僅擁有更多調度與戰術空間，更可能在多年後再次於國際賽扮演「爆冷者」。這並非不切實際的幻想，而是中華隊多年累積人才、體能訓練與分析能力後，終於迎來的一扇可能的窗。大谷翔平是否投球，已不只是日本隊內部的難題，而是可能重塑整個亞洲的棒球版圖，而中華隊也必須準備好在這場劇變中找回自己的位置。