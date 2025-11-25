我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會今（25）日，將外野手尼莫（Brandon Nimmo）送往德州遊騎兵換回內野手塞米恩（Marcus Semien）根據《The Sporting News）報導指出，大都會已將目光鎖定在貝林傑（Cody Bellinger）身上，而洋基礙於薪資縮減的指令，目前在自由市場上仍未有太多動作，而若塔克（Kyle Tucker）的價碼，將影響洋基的最終決定。貝林傑在今年球季結束後成為自由球員，也引起多支球隊興趣，在進入自由市場後，貝林傑曾表示自己樂意回到洋基隊繼續效力，但洋基礙於老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）縮減預算的指令下，洋基遲遲未和貝林傑續約，洋基的舉棋不定，也給了大都會更多空間。根據《Bleacher Report》記者諾克斯（Kristopher Knox）指出，雖然多支球隊想簽下貝林傑，但他最終仍預測貝林傑會與洋基隊續約。貝林傑是否回到洋基，很大程度取決於球團願意花多少錢。如果他希望拿到2億美元以上的合約，而另一名熱門人選塔克（Kyle Tucker）的薪資水準可能影響洋基的抉擇，最終貝林傑也可能選擇前往其他球隊。整體而言，洋基休賽季的外野布局仍存在許多變數，貝林傑續約與塔克加盟的選擇，將左右球隊未來幾年的戰力配置。資料來源：《The Sporting News》、《Bleacher Report》