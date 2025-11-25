芝加哥小熊於今（25）日宣布，剛表態有高度意願披上經典賽中華隊戰袍的台裔新星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）獲頒「Buck O'Neil小聯盟年度最佳球員」殊榮。隆恩在2025球季剛升上3A，就繳出生涯新高的打擊率、上壘率和長打率，能在短短時間內適應不同層級的投手實屬不易。隆恩獲獎後接受《得梅因紀事報》訪問時表示：「一個賽季背後有很多努力、準備，以及汗水和淚水，能獲得認可真的很開心。」也進一步分享他在休賽季的目標。
3A首年打擊三圍創生涯新高！被評為小熊農場第七大新秀
隆恩是2023年從長灘州立大學被小熊在第九輪選中的新秀。他在前兩個賽季已經展現出不俗的實力，從新人聯盟到2A的小聯盟賽場上持續穩定輸出。
隆恩在2023年職業生涯初期時出戰26場比賽，打擊率.274，敲出7發全壘打和4支二壘安打。2024賽季，他的表現更加出色，打擊率.283，長打率.461，上壘率.391，共敲出17支全壘打與21支二壘安打。
進入2025賽季，隆恩靠著前兩年的亮眼成績首次升上3A愛荷華小熊。不過他絲毫不受新環境影響，迅速融入球隊，成為陣中重要火力來源。在140場比賽中，他創下個人生涯新高的.305打擊率、.404上壘率、.479長打率，共擊出20發全壘打、23支二壘安打，打回91分。
此外，隆恩還展現了工具人的能力，守備位置涵蓋一壘、三壘及左外野。憑藉出色的表現，隆恩目前被《MLB Pipeline》評為小熊農場中的第七大新秀。
隆恩談獲獎感受：汗水與淚水的結晶
隆恩在獲獎後接受《得梅因紀事報》採訪時表示：「一個賽季背後有很多努力、準備，以及汗水和淚水，能獲得認可真的很開心。」他透露，休賽季期間將專注於降低滾地球的比例並提升敏捷性，希望為2026賽季做好準備，「希望新賽季一開始就能延續好狀態，然後隨遇而安。」
資料來源：《得梅因紀事報》
