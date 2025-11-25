我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施柏宇（右）以《想見你》莫俊傑一角爆紅，高顏值被大讚超像朴敘俊（左）。（圖／朴敘俊IG@bn_sj2013、施柏宇patrick FB）

男星施柏宇近日遭爆戲拍到一半搞失蹤，還以養傷當藉口跟女友約會，讓外界都超震驚。回顧他的演藝之路，因出演同志網劇《HIStory2：越界》打開知名度，並以《想見你》莫俊傑一角爆紅，近來還進軍韓國演藝圈，參演車太鉉新劇《Your Personal Taxi》，在中國也有高知名度，高顏值還被大讚撞臉韓國男神朴敘俊，連韓網友都驚訝直呼：「根本是兄弟水準」。施柏宇今年29歲，模特兒出身的他，於2016年前往中國拍攝網路短劇《電競紀元》，並擔任劇中男主角，正式開啟演員之路，雖然因中國緊湊的拍劇模式，讓他備感壓力，但這也奠定他往演藝圈發展的道路，該劇開播後，施柏宇的演技也收到大量好評。接著在2018年，施柏宇退伍後出演同志網劇《HIStory2：越界》漸漸打開知名度。而在2019年，施柏宇與柯佳嬿、許光漢等人主演超人氣偶像劇《想見你》而爆紅。他在劇中飾演內斂、敏感又溫暖的男二莫俊傑，完美詮釋了角色的悲慘與純粹，細膩演技備受肯定，並與兩位主角柯佳嬿與許光漢，在海內外都獲得了高人氣。施柏宇以《想見你》爆紅後，在2020年擔任中國選秀節目《創造營2020》的助陣學長，他以《想見你》中「莫俊傑」學長的形象現身，並與學員身分的徐藝洋帶來《怪女孩 Miss Freak》的合作表演。施柏宇在節目中積極鼓勵學員，正能量獲得大讚。私生活方面，施柏宇在2024年底傳出因共同好友程予希牽線，而與李沐結緣，據悉，兩人一度愛得火熱，經常約會，甚至被目擊多次一同外出，然而李沐忽冷忽熱的態度讓施柏宇感到無所適從，最終這段感情迅速畫下句點，但無論是交往還是分手，雙方都沒有承認過。而施柏宇這次傳出以養傷當藉口跟女友約會，也被懷疑是無縫接軌。