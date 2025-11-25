我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（25日）在主場以134：117擊敗猶他爵士，終止三連敗。勇士靠著頭號球星柯瑞（Stephen Curry）砍下全場最高31分的驚人表現，打出一場久違的漂亮勝仗。值得一提的是，柯瑞在與UA「分手」每一場比賽都會穿出不同球鞋亮相。今天他一場比賽就換了3雙球鞋，Air Jordan 12流感之戰與 Air Jordan 14 Last Shot，比賽時則是穿Nike Sabrina 3砍下31分。首節比賽，爵士一度打出11：0的攻勢，但勇士迅速以15：2回敬，雙方你來我往，首節結束爵士仍以9分領先。第二節局勢逆轉，勇士全面甦醒，打出恐怖的21：0攻勢，雖然爵士後段稍稍止血，但半場結束仍落後勇士12分。下半場易籃再戰，柯瑞逐漸找回手感，不僅連續命中三分，還完成2+1的進攻加罰，帶動球隊再次拉開分差。爵士雖在第三節中段打出7：0小高潮，但勇士迅速靠巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與替補理查德（Will Richard）回應，三節打完已領先22分，勝負幾乎底定。柯瑞此役火力全開，出戰29分鐘24投12中、三分球17投6中，攻下全場最高的31分，成功帶領球隊重返勝軌。在格林（Draymond Green）的缺陣下，佩頓（Gary Payton II）頂上先發繳出9分、6籃板、8助攻的全能表現，這也讓勇士一哥柯瑞在賽後受訪時特別點名稱讚他今天的貢獻，「我們都知道沒有人能取代Draymond的作用，但佩頓今晚真的做得非常棒。」柯瑞表示，「他的手遞手傳球、掩護品質都非常出色，讓對方的防守付出了巨大代價。」除了場上表現，柯瑞今日的「球鞋三連換」也成為賽後焦點。他在入場、熱身、比賽分別穿上不同款式的鞋款，被問及原因時，柯瑞笑說：「沒錯！我賽前穿了Air Jordan 12流感之戰與Last Shot，出賽時穿的是Sabrina 3。在這段時間裡，我一直在聯繫各方，試著搞到一些好鞋。」